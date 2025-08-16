A szombati hőségben szerte Magyarországon egyre több a tűzeset

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;tűzoltók;tüzek;háztűz;tarlótűz;autótűz;aljnövényzet;száraz fű;

2025-08-16 16:45:00 CEST

A tűzoltók megfékezték a lángokat az M3-as autópálya budapesti bevezető szakaszánál, ahol korábban az aljnövényzet gyulladt ki. Be kellett már avatkozni tarlótűznél, háztűznél, és eddig két autónál is.

Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében, ahol kigyulladt a száraz aljnövényzet – jelentette a honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). A tűzesetről, amely csaknem öt hektárt érintett, lapunk is beszámolt. – A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók két vízszállító jármű segítségével, hat vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A tűzoltást egy ideig a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak – tettk hozzá.

Ugynacsak az aljnövényzet és a száraz fű égett Gárdonyban. A Tavirózsa utca közelében mintegy ezerötszáz négyzetmétert érintettek a lángok, amelyekhez a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi hivatásos, valamint a velencei önkéntes tűzoltókat riasztottákm akik hamar eloltották a tüzet. A Heves vármegyei Átány közelében, a 32113-as út mellett a tarló és a nádas gyulladt ki, negy területen, csaknem 20 hektáron. A hevesi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy hevesi vízszállító jármű segítségével oltották a tüzet.

Ugyancsak lángra kapott a száraz fű és a gyümölcsös egy Heves és Boconád közötti kétezer négyzetméteres területen. Leégett egy kisebb tároló és egy utánfutó is. A hevesi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, egy ideig eltartott a még parázsló részek felkutatása is. Kora reggel Sárváron egy családi ház tetőtere gyulladt ki. Melléképületek égtek, utóbbiakban háztartási eszközöket, ruhaneműket, szemetet tároltak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak a város hivatásos tűzoltói, a rajok körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A leégett lakrészben hatan éltek, számukra az önkormányzat biztosít átmeneti szállást.

Az OKF autótüzekről is beszámolt. Bárándon egy személyautó motor- és utastere égett. A püspökladányi hivatásos tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére, és eloltották a lángokat. Hasonló eset történt Szentendrén a Barackvirág utcában. – A szentendrei hivatásos és önkéntes, valamint a leányfalui önkéntes tűzoltók vonultak a tűzesethez. A rajok két vízsugárral eloltották a lángokat, és visszahűtik a gépkocsi felforrósodott elemeit – írták.