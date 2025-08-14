A BM kiadta a vörös kód figyelmeztetést vasárnapig a harmadfokú hőségriasztás idejére

hajléktalanok;rendkívüli helyzet;szociális ellátórendszer;vörös kód;harmadfokú hőségriadó;

2025-08-14 19:30:00 CEST

A kánikula miatti rendkívüli helyzetben a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Fontos, hogy jelezzük, ha bajba jutott embert látunk.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium (BM) gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést – közölte a tárca csütörtökön. Amint arról egy nappal korábban lapunk is beszámolt, az országos tisztifőorvos éppen az előrejelzés alapján augusztus 14-én 0 órától augusztus 17-én 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország teljes területére.

– A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást – derült ki most a BM közleményéből. Jelezték, az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalékos.

Fontosnak nevezték azt is, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első.