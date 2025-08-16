Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait

ötös lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2025-08-16 20:58:00 CEST

A sorsolás az előző heti mintát követte, így telitalálatot senki sem ért el, 30 négytalálatos szelvény után egyenként csaknem másfél millió forinttal gazdagodtak a játékosok.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

6 (hat)

23 (huszonnégy)

39 (harminckilenc)

59 (ötvenkilenc)

61 (hatvanegy)

Joker: 365348

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 1 471 870 forint;

3 találatos szelvény 2022 darab, nyereményük egyenként 23 920 forint;

2 találatos szelvény 56 492 darab, nyereményük egyenként 3240 forint.

A jokeren nem volt telitalálat.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 3 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 616 millió forint.