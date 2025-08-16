Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (hat)
23 (huszonnégy)
39 (harminckilenc)
59 (ötvenkilenc)
61 (hatvanegy)
Joker: 365348
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 1 471 870 forint;
3 találatos szelvény 2022 darab, nyereményük egyenként 23 920 forint;
2 találatos szelvény 56 492 darab, nyereményük egyenként 3240 forint.
A jokeren nem volt telitalálat.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 3 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 616 millió forint.