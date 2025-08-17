Marihuána nőtt egy veresegyházi nagymama szőlőültetvényei között

kábítószer;drog;Veresegyház;

A feltételezett elkövető az unoka volt, aki pokollá tette rokona életét.

Kábítószer birtoklása és termesztése, zaklatás, valamint rongálás miatt indult eljárás egy 32 éves férfi ellen – közölte vasárnap a rendőrség.

Egy veresegyházi asszony még 2023-ban fogadta be unokáját – jelen ügy gyanúsítottját –, azonban az utóbbi hónapokban a férfi viselkedése elviselhetetlenné vált: gyakran nézett a pohár fenekére, agresszívan viselkedett, és folyamatos rettegésben tartotta nagymamáját. Augusztus negyedikén az asszony szerette volna jobb belátásra bírni, ám az unoka fenyegetőzni kezdett, majd egy kést rántott elő, és azzal hadonászott. Ezt követően törni-zúzni kezdett, ezért nagybátyja értesítette a rendőrséget.

Az eljárás során kiderült, hogy a szívességi alapon ott lakó unokának más is van a rovásán: a nagymama kertjében, a szőlők között több tő kannabiszt nevelt titokban.

M. Henriket őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatását is.