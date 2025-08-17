Holtan találták a futót, aki szombaton tűnt el a borsodi terepversenyről

tragédia;halál;futóverseny;

2025-08-17 16:35:00 CEST

Nem merült fel idegenkezűség gyanúja.

Megtalálták annak a futónak a holttestét, aki a Cserépi Trapp terepfutóversenyen, Cserépfalu közelében tűnt el – írja a heol.hu.

A verseny után nagy erőkkel indult keresés, hogy megtalálják a férfit. A szervező szerint vélhetően a meleg okozhatta a tragédiát, mivel egy kiválóan felkészült futóról volt szó.

Az utolsó felvételeken látható volt rajta a küzdelem, de gyors tempóban haladt a cél felé, amikor 600 méterrel a befutó előtt eltűnt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a portálnak elmondta, hogy a futó holttestére a falu határában bukkantak rá. Janasóczki Attila hozzátette: idegenkezűségre utaló jelet nem találtak.