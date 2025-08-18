Izraelt választanák a szíriai drúzok

Izrael;Szíria;drúzok;

2025-08-18 08:37:00 CEST

Nagyszabású tüntetést tartottak a szíriai drúzok Szuvejdában szombaton. A dél-szíriai Szuvejda tartományban egy hónapja tart az ingatag tűzszünet, de sem az interetnikus feszültség, sem a humanitárius válság nem csitult.

Amint arról a Népszava is beszámolt, július közepén heves harcok törtek ki az itt élő drúzok és a szunnita beduinok között, az új szíriai rezsim hadserege a drúzok szerint nem védelmezőleg lépett közbe, a katonák is atrocitásokat követtek el a közösség ellen. A mészárlások és fegyveres összecsapások azt követően szűntek meg, hogy az izraeli hadsereg bombázásokat hajtott végre a szír kormányerők, sőt damaszkuszi kormányzati célpontok ellen is, és követelte a szír hadsereg kivonását a térségből. Izrael azután lépett a szíriai drúz közösség védelmében, hogy izraeli drúzok tömegesen siettek szíriai nemzettársaik védelmére. Szíria és Izrael között amerikai közbenjárással kötettett tűzszünet.

Az önrendelkezéshez való jog jelszava alatt zajlott megmozduláson ellentmondásos követelések fogalmazódtak meg - egyesek Szírián belüli önrendelkezést, mások az Izraelhez való csatolást követelték. A tüntetésen izraeli zászlók is feltűntek, valamint héber nyelvű feliratokon köszönték meg Netanjahunak az izraeli közbelépést és támogatást.

A Sana szíriai állami hírügynökség vasárnap közölte, a fehérsisakosok biztosításával civil konvoj indult 450 tonna segélyekkel a drúzok lakta szuvejdai térségbe a humanitárius válság enyhítésére. A szállítmányt a Világélelmezési Program és a Libanoni Vöröskereszt által gyűjtött adományokból finanszírozták.

Ahmad al-Saraa szíriai elnök kormánya a a dél-szíriai mészárlások és véres zavargások után ígéretet tett a drúz helyzet megoldására. Az új elnök törekvéseit azonban nehezíti, hogy hatalomra jutása óta több kisebbségi közösség ellen követtek el mészárlásokat, atrocitásokat. Elsőként a korábban kormányzó alavita közösséget érték súlyos támadások, amelyhez Bassar el-Aszad elnök is tartozott. Júniusban egy damaszkuszi keresztény templomban történt halálos áldozatokat követelő öngyilkos merénylet, júliusban a szuvejdai drúzok kerültek támadás alá.