Marco Rubio szerint lehet, hogy az Egyesült Államok nem tudja megállítani az Ukrajnában zajló mészárlást

2025-08-17 17:32:00 CEST

Az amerikai külügyminiszter nyomatékosította, a békemegállapodáshoz az orosz és az ukrán félnek is engedményeket kell tennie.

Az Egyesült Államok továbbra is azon fog dolgozni, hogy létrejöjjön egy olyan forgatókönyv, amely véget vet az Ukrajnában háborúnak – jelentette ki az amerikai külügyminiszter a CBS televíziónak adott interjújában.

Marco Rubio – idézi a Reuters – azt mondta, amennyiben nem sikerül elérni a békét, akkor a háború tovább folytatódik, és emberek ezrei fognak meghalni. Könnyen lehet, hogy sajnos ez lesz a vége, de mi nem akarjuk, hogy idáig fajuljon a helyzet – magyarázta. Az alaszkai találkozóval kapcsolatban elmondta, voltak olyan dolgok, amelyek áttörést hozhatnak és előrelépést jelenthetnek, ám részleteket nem közölt. Hozzátette, a tárgyalások témái között szerepelni fognak Ukrajna biztonsági garanciái is. Az amerikai külügyminiszter nyomatékosította, a békemegállapodáshoz az orosz és az ukrán félnek is engedményeket kell tennie.

A Reuters korábban arról számolt be, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin olyan javaslatokat vitattak meg, amelyek alapján Oroszország hajlandó lenne visszaadni néhány kisebb, elfoglalt ukrán területet, ha cserébe Ukrajna átadna egy nagyobb, megerősített keleti régiót, és másutt befagyasztanák a frontvonalakat.

Közben hétfőn európai vezetők is elkísérik Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Washingtonba, hogy találkozzanak az amerikai elnökkel. Céljuk, hogy megerősítsék Zelenszkij tárgyalási pozícióját, miközben Donald Trump egy gyors békemegállapodás elfogadására próbálja rávenni Ukrajnát.