Kis híján összeütközött két vonat Szolnok közelében

baleset;vasút;vonat;MÁV;Szolnok;

2025-08-17 18:16:00 CEST

200 méterre álltak meg egymástól.

Tiltó jelzés ellenére továbbhaladt egy magántársaság mozdonya vasárnap délután Szolnok és Szajol között, Millérnél, és egy olyan vágányra hajtott, ahol egy személyvonat közlekedett – közölte a Magyar Államvasutak (MÁV).



A mozdony szerelvény nélkül haladt, és egy váltót is megrongált, így került arra a sínre, ahol szemből a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC közeledett, szabályosan. A két vonat mintegy 200 méterre állt meg egymástól, személyi sérülés nem történt. A vasúti biztosítóberendezés azonnal reagált a szabálytalan közlekedésre, és a másik vonat érkezése előtt a jelzőt továbbhaladást megtiltó állásba kapcsolta, így sikerült elkerülni a balesetet.

A történtek miatt a záhonyi és a békéscsabai fővonalon estig hosszabb menetidőre és pótlóbuszos utazásra kell számítani. A távolsági vonatok jelenleg csak Budapest és Szolnok, illetve Szajol és a keleti országrész végállomásai között közlekednek. Szolnok és Szajol állomások között pótlóbuszok szállítják az utasokat; ezek folyamatosan indulnak, de nem közvetlenül csatlakoznak a vonatokhoz.

A Volánbusz járatain ezen a szakaszon érvényesek a vasúti jegyek, a buszok Szajolban is megállnak a vasútállomásnál. A záhonyi és a békéscsabai fővonalon közlekedő járatok helyjegyváltás nélkül vehetők igénybe.

A Szolnok–Szentes vonalon közlekedő vonatok Tiszatenyő állomáson fordulnak vissza Szentes felé, a békéscsabai fővonal járatai pedig szintén megállnak ezen az állomáson.