Kis híján összeütközött két vonat Szolnok közelében

200 méterre álltak meg egymástól. 

Tiltó jelzés ellenére továbbhaladt egy magántársaság mozdonya vasárnap délután Szolnok és Szajol között, Millérnél, és egy olyan vágányra hajtott, ahol egy személyvonat közlekedett – közölte a Magyar Államvasutak (MÁV).

A mozdony szerelvény nélkül haladt, és egy váltót is megrongált, így került arra a sínre, ahol szemből a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC közeledett, szabályosan.  A két vonat mintegy 200 méterre állt meg egymástól, személyi sérülés nem történt. A vasúti biztosítóberendezés azonnal reagált a szabálytalan közlekedésre, és a másik vonat érkezése előtt a jelzőt továbbhaladást megtiltó állásba kapcsolta, így sikerült elkerülni a balesetet.

A történtek miatt a záhonyi és a békéscsabai fővonalon estig hosszabb menetidőre és pótlóbuszos utazásra kell számítani. A távolsági vonatok jelenleg csak Budapest és Szolnok, illetve Szajol és a keleti országrész végállomásai között közlekednek. Szolnok és Szajol állomások között pótlóbuszok szállítják az utasokat; ezek folyamatosan indulnak, de nem közvetlenül csatlakoznak a vonatokhoz.

A Volánbusz járatain ezen a szakaszon érvényesek a vasúti jegyek, a buszok Szajolban is megállnak a vasútállomásnál. A záhonyi és a békéscsabai fővonalon közlekedő járatok helyjegyváltás nélkül vehetők igénybe.

A Szolnok–Szentes vonalon közlekedő vonatok Tiszatenyő állomáson fordulnak vissza Szentes felé, a békéscsabai fővonal járatai pedig szintén megállnak ezen az állomáson.

Nem merült fel idegenkezűség gyanúja. 