Volt telitalálatos a hatos lottón, valaki elvitte az 1,4 milliárdos főnyereményt

Á. Z.

2025-08-17 18:44:00 CEST

1 399 223 625 forintocska.

A vasárnapi sorsoláson, az év 33. hetén elvitték a hatos lottó főnyereményét, vagyis valaki nyert 1 399 223 625 forintot.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a következő számokat húzták ki:

5 (öt)

15 (tizenöt)

29 (huszonkilenc)

33 (harminchárom)

37 (harminchét)

44 (negyvennégy)

Hattalálatos szelvényből egy van, tulajdonosának a nyereménye az 1 399 223 625 forint, öttalálatos szelvényből 42 darab akadt egyenként 398 660 forintért, négytalálatos szelvényből 2007 darabot adtak fel, az ő nyereményük egyenként 8 345 forint, a 33 254 darab háromtalálatossal pedig egyenként 3065 forintot lehetett nyerni.

A következő, 34. heti főnyeremény várhatóan 110 millió forint lesz.

Nemrég, július 26-án az ötös lottó főnyereményét vitték el.