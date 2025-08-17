Volt telitalálatos a hatos lottón, valaki elvitte az 1,4 milliárdos főnyereményt

A vasárnapi sorsoláson, az év 33. hetén elvitték a hatos lottó főnyereményét, vagyis valaki nyert 1 399 223 625 forintot.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a következő számokat húzták ki:
5 (öt)
15 (tizenöt)
29 (huszonkilenc)
33 (harminchárom)
37 (harminchét)
44 (negyvennégy)
Hattalálatos szelvényből egy van, tulajdonosának a nyereménye az 1 399 223 625 forint, öttalálatos szelvényből 42 darab akadt egyenként 398 660 forintért, négytalálatos szelvényből 2007 darabot adtak fel, az ő nyereményük egyenként 8 345 forint, a 33 254 darab háromtalálatossal pedig egyenként 3065 forintot lehetett nyerni.
A következő, 34. heti főnyeremény várhatóan 110 millió forint lesz.
