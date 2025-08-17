Fekete-Győr Andrást a felfüggesztett börtönbüntetése miatt nem engedték be az Egyesült Királyságba

felfüggesztés;beutazás;Egyesült Királyság;Fekete-Győr András;

2025-08-17 20:19:00 CEST

Ez volt az első alkalom, hogy személyesen is akadályozta az ítélet.

A brit hatóságok elutasították a Momentum Mozgalom alapítójának, korábbi országgyűlési képviselőjének beutazási kérelmét, mivel felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt áll.

Fekete-Győr Andrást a bíróság jogerősen elmarasztalta, amiért egy Kossuth téren tartott rabszolgatörvény elleni 2018-as tüntetésen füstgyertyát dobott a rendőrsorfal felé.

A politikus közlése szerint beutazási kérelmét néhány nappal az indulás előtt utasították el. A nagykövetség munkatársai hosszadalmas vízumeljárást javasoltak, de erre már nem volt lehetőség. „Ez volt az első alkalom, hogy ez a szürreális ítélet a hétköznapok szintjén akadályozott a szabad mozgásban, ráadásul a külföldön élő családommal való személyes kapcsolattartásban” – mondta Fekete-Győr András.