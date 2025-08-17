Magyar Péter az orosz kormánytól kér magyarázatot, amiért a Kreml titkosszolgálata nyíltan ellene kezdett kampányolni

orosz beavatkozás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-17 15:26:00 CEST

Biztosítékot, illetve azonnali tájékoztatást kért az ellenzéki párt elnöke.

Hivatalos tiltakozólevelet küldött Oroszország budapesti nagykövetének a Tisza Párt elnöke.

Mint arról korábban hírt adtunk, a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés, a KGB utódszervezete, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) a minap kiadott egy közleményt, amelyben nyíltan Magyar Péter ellen kezdett kampányolni.

Az ellenzéki politikus alaptalannak nevezte a nyilatkozatban megfogalmazott állításokat, amelyek szerint az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. Úgy vélte, egy külföldi állam hivatalos hírszerző szervének ilyen kijelentései csupán egyetlen célt szolgálhatnak: a magyar választók befolyásolását, a közéleti viták torzítását és a demokráciába vetett bizalom aláásását.

A közlemény miatt haladéktalan és nyilvános magyarázatot kért az orosz nagykövetségtől, valamint biztosítékot követelt arra, hogy az Oroszországi Föderáció tartózkodni fog minden olyan cselekménytől, amely Magyarország belpolitikai folyamataiba való beavatkozásnak minősülhet – beleértve a dezinformációs kampányokat, a kiberműveleteket, illetve a politikai szereplők és állampolgárok megfélemlítését. Tiltakozólevelét azzal zárta, hogy azt azonnal továbbítsák kormányának, és a nagykövet mielőbb adjon írásos választ, vagy személyesen tájékoztassa őt az orosz kormány álláspontjáról.