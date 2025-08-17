Automatikus védelem lépett életbe a Paksi Atomerőmű egyik blokkjában

paksi atomerőmű;

2025-08-17 20:35:00 CEST

A biztonságot ez nem veszélyezteti, a környezetre sincs hatással.

Automatikus védelmi rendszer lépett működésbe az MVM Paksi Atomerőmű 4. blokkján 2025. augusztus 17-én, hajnali 4:05-kor – közölte az Országos Atomenergia Hivatal (OAH).

Az eset következtében a blokk villamos teljesítménye 180 megawattal csökkent, majd a hiba feltárásának ideje alatt további 80 megawattal esett vissza. Az atomerőmű tájékoztatása szerint a blokk biztonságát mindez nem érinti, és a környezetre sincs hatással.

Az OAH közölte, folyamatosan ellenőrzi az erőmű működését, és a jövőben is beszámol minden olyan teljesítményváltozásról, amely meghaladja a 100 megawattot.