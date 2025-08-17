Rémhír az Orbán-kormány szerint, hogy az Otthon Start Programmal drágulnának az ingatlanok

ingatlanpiac;cáfolat;Otthon Start Program;

2025-08-17 19:25:00 CEST

Az árkorlátok fékezni fogják az árak emelkedését.

Cáfolja a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, hogy az Otthon Start Program áremelkedést okozna az ingatlanpiacon.

Panyi Miklós egy, az úgynevezett „rémhírkeltőknek” szánt üzenetében arról beszélt, hogy baloldali szereplők és ellenzéki pártvezetők azzal riogatnak, a fix 3 százalékos támogatás akár 20–40 százalékkal is felverheti az ingatlanárakat.

Közlése szerint Magyarországon több mint 100 ezer olyan eladó ingatlan található országszerte – vidéken, nagyvárosokban és Budapesten egyaránt –, amely belefér a program támogatásába. Hozzátette: várhatóan sok ezer további eladó lakás kerülhet a piacra, amelyeket eddig vevők hiányában nem kínáltak eladásra. Elmondása szerint csak Budapesten a következő hónapokban több mint 10 ezer lakásfejlesztés indul el, amelyek az első lakásvásárlók igényeit szolgálják, ez pedig jelentősen bővíti a kínálatot.

Az államtitkár hangsúlyozta: a másfél millió forintos négyzetméterár-korlát, valamint a 100 és 150 millió forintos árkorlát a lakások, illetve a házak esetében fékezni fogja az ingatlanok drágulását.