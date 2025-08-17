Három ember meghalt, amikor lövések dördültek egy New York-i szórakozóhelyen

New York;erőszak;lövöldözés;bandaháború;

2025-08-17 21:13:00 CEST

Vélhetően egy bandaháború vett véres fordulatot.

Három ember meghalt, további kilenc pedig megsebesült egy lövöldözésben egy zsúfolt brooklyni szórakozóhelyen, amelyet a hatóságok szerint bandák közötti viszály robbantott ki – írja a CNN.

A rendőrség szerint a támadók többen voltak. Egy 19 éves férfit a helyszínen holtan találtak, míg két másik áldozat – egy 27 és egy 35 éves férfi – a kórházban hunyt el. A további kilenc sérültet szintén kórházba szállították, állapotuk stabil, nem életveszélyes – közölte Jessica Tisch, New York város rendőrkapitánya. Az áldozatok 19 és 61 év közöttiek. A rendőrség szerint egyes sérültek részt vehettek az incidensben, mások viszont ártatlanul kerültek a tűzvonalba.

Egyelőre senkit nem vettek őrizetbe, a hatóságok legfeljebb négy gyanúsított után nyomoznak, akik feltételezhetően részt vettek az esetben. A közelben egy lőfegyvert is találtak, de egyelőre nem tisztázott, hogy kapcsolódik-e a bűncselekményhez. Tisch hozzátette: a rendőrség feltételezése szerint az eset bandák közti viszályhoz köthető, ugyanakkor az ilyen típusú bűncselekmények száma összességében csökkenő tendenciát mutat. Elmondása szerint az idei év első hét hónapjában New York történetében a legkevesebb lövöldözést és áldozatot regisztrálták.

Eric Adams, New York polgármestere hangsúlyozta: minden hasonló eseménynél fennáll a veszélye annak, hogy további erőszakos cselekmények következnek be, amennyiben nem történik időben beavatkozás a válságkezelő egységek részéről.

Az incidens újabb állomása az utóbbi hetekben történt nyári lövöldözéssorozatnak. Ezek közé tartozik egy korábbi eset a Times Square-en, ahol három ember sérült meg, valamint egy júliusi támadás egy manhattani felhőkarcolóban, amely négy halálos áldozatot követelt.

A Gun Violence Archive adatai szerint az Egyesült Államokban idén eddig több mint 270 tömeges lövöldözést jegyeztek fel. Ide azok az események tartoznak, amelyek során – a támadót nem számítva – legalább négy ember sérül meg vagy veszíti életét.