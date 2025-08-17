Donald Trump különmegbízottja szerint Ukrajna akár NATO-szintű védelmet kaphat, ha véget ér a háború

Vlagyimir Putyin beleegyezett, hogy az Egyesült Államok és európai partnerei biztonsági garanciát ajánlhassanak fel Ukrajnának – mondta Donald Trump különmegbízottja egy televíziós interjúban.
Steve Witkoff az AP hírügynökség szerint arról beszélt: sikerült elérni, hogy az Egyesült Államok olyan védelmet biztosíthasson Ukrajnának, mint amilyet a NATO 5. cikkelye garantál az észak-atlanti szövetség tagországainak. (Ez az 5. cikkely arról szól, hogy ha egy NATO-tagországot megtámadnak, akkor mindegyik másiknak a segítségére kell sietnie – a szerk.) Közölte, ez volt az első alkalom, hogy Vlagyimir Putyin ehhez hozzájárult. A különmegbízott áttörésként jellemezte a biztonsági garanciák körvonalazódó megállapodását, hozzátéve, hogy Oroszország jogi kötelezettséget vállalna arra, hogy nem foglal el további területeket.Marco Rubio szerint lehet, hogy az Egyesült Államok nem tudja megállítani az Ukrajnában zajló mészárlást
Korábban a The New York Times a forrásaira hivatkozva arról írt, Vlagyimir Putyin abba is belemenne, hogy akár amerikai katonai egységek állomásozzanak Ukrajna területén. Amit az orosz elnök kizárt, az az, hogy Ukrajna valaha a NATO tagja legyen.Vlagyimir Putyin azt követeli, hogy Ukrajna adjon át csak úgy még egy Pest vármegyényi területet az oroszoknak
Steve Witkoff védelmébe vette az amerikai elnököt, aki korábbi kijelentéseivel ellentétben nem ragaszkodott Oroszország részéről az azonnali tűzszünethez. Indoklása szerint Állítólag minden fontos pontban sikerült előrelépni a békemegállapodás felé.. Hangsúlyozta, hogy a felek gondolkodásában érezhetően megjelent egyfajta enyhülés a végső rendezés felé, és általános egyetértés mutatkozott abban, hogy valódi előrelépés történt – noha ez önmagában még nem elegendő a béke megkötéséhez.
A különmegbízott hozzátette: a területcserék végső soron Ukrajna hatáskörébe tartoznak, ezért nem kerültek napirendre a Vlagyimir Putyinnal folytatott egyeztetéseken. Ezekről hétfőn, a washingtoni találkozón kívánnak tárgyalni, abban a reményben, hogy világosabb képet kapnak a lehetőségekről, amely rövid időn belül egy átfogó békemegállapodás alapját adhatja.Több európai vezetővel együtt megy hétfőn Volodimir Zelenszkij a Fehér Házba, előhangként az ukrán elnök már ellent is mondott Donald Trumpnak