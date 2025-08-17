Donald Trump különmegbízottja szerint Ukrajna akár NATO-szintű védelmet kaphat, ha véget ér a háború

Ukrajna;orosz megszállás;Steve Witkoff;

2025-08-17 18:33:00 CEST

Vlagyimir Putyin beleegyezett, hogy az Egyesült Államok és európai partnerei biztonsági garanciát ajánlhassanak fel Ukrajnának – mondta Donald Trump különmegbízottja egy televíziós interjúban.

Steve Witkoff az AP hírügynökség szerint arról beszélt: sikerült elérni, hogy az Egyesült Államok olyan védelmet biztosíthasson Ukrajnának, mint amilyet a NATO 5. cikkelye garantál az észak-atlanti szövetség tagországainak. (Ez az 5. cikkely arról szól, hogy ha egy NATO-tagországot megtámadnak, akkor mindegyik másiknak a segítségére kell sietnie – a szerk.) Közölte, ez volt az első alkalom, hogy Vlagyimir Putyin ehhez hozzájárult. A különmegbízott áttörésként jellemezte a biztonsági garanciák körvonalazódó megállapodását, hozzátéve, hogy Oroszország jogi kötelezettséget vállalna arra, hogy nem foglal el további területeket.

Korábban a The New York Times a forrásaira hivatkozva arról írt, Vlagyimir Putyin abba is belemenne, hogy akár amerikai katonai egységek állomásozzanak Ukrajna területén. Amit az orosz elnök kizárt, az az, hogy Ukrajna valaha a NATO tagja legyen.

Steve Witkoff védelmébe vette az amerikai elnököt, aki korábbi kijelentéseivel ellentétben nem ragaszkodott Oroszország részéről az azonnali tűzszünethez. Indoklása szerint Állítólag minden fontos pontban sikerült előrelépni a békemegállapodás felé.. Hangsúlyozta, hogy a felek gondolkodásában érezhetően megjelent egyfajta enyhülés a végső rendezés felé, és általános egyetértés mutatkozott abban, hogy valódi előrelépés történt – noha ez önmagában még nem elegendő a béke megkötéséhez.

A különmegbízott hozzátette: a területcserék végső soron Ukrajna hatáskörébe tartoznak, ezért nem kerültek napirendre a Vlagyimir Putyinnal folytatott egyeztetéseken. Ezekről hétfőn, a washingtoni találkozón kívánnak tárgyalni, abban a reményben, hogy világosabb képet kapnak a lehetőségekről, amely rövid időn belül egy átfogó békemegállapodás alapját adhatja.