Mint otthon

Emlékeznek azokra a régi MÁV - már ha lehetett őket így nevezni egyáltalán - toalettekre, ahol volt egy csésze, ami a rozsdától már teljesen besárgult, s onnan távozott minden a zakatoló végtelenbe? Menet közben nem is lehetett használni ugyebár, a vízzel öblítés pedig ritka volt, mint a fehér holló.
Ismerek egy német hölgyet, Ingridet, aki a szolgáltatásokat nyújtó helyeket az alapján ítélte meg, hogy milyen állapotú az illemhelység. Legyen az egy állomás, egy vasúti kocsi, étterem, avagy kocsma, ha a toalett tiszta és rendezett, akkor ott adnak higiéniára. Mondjuk ő sohasem utazott akkoriban magyar vasúton. Leesett volna az álla a balkáni helyzetek láttán.