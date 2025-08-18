Az Orbán-kormány egykori helyettes államtitkára is vendég volt az egyik Tisza Sziget rendezvényén

Fidesz;Miniszterelnökség;Csömör;Tisza Párt;Tisza Szigetek;

2025-08-18 07:05:00 CEST

Csányi István közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkárként dolgozott a Miniszterelnökségen.

Az országban az elsők között, tavaly nyáron alakult meg a Csömöri Forrás Tisza Sziget, amelyik fennállása első évfordulóján rendezvénysorozatot szervezett. Ennek egyik, július végi állomásán előadóként Csányi István jogász beszélgetett az érdeklődőkkel – írja a hvg.hu. A portál kiemeli, Csányi István 2016-tól éveken át volt a Fidesz-kormány egyik helyettes államtitkára: közbeszerzési felügyeletért felelt a Miniszterelnökségen.

A rendezvényről szóló, a Csömöri Hírek honlapon néhány nemrég megjelent hír szerint több neves helyi szakembert is sikerült megnyerni a fórumokhoz. Az Orbán-kormány egykori helyettes államtitkára mellett Nahalka Istvánt is, az egyik legismertebb közoktatás-kutatót, aki a beszámoló szerint az oktatási témájú fórumon nemcsak moderátorként, hanem szakértőként is aktív volt.