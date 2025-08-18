A sok látogató miatt restaurálni kell Michelangelo Utolsó ítélet című freskóját a Sixtus-kápolnában

Vatikán;restaurálás;Sixtus-kápolna;Michelangelo;

2025-08-18 09:27:00 CEST

A munkálatok januárban indulnának és a tervek szerint még húsvét előtt befejeződnének.

Restaurálni kell jövőre Michelangelo Utolsó ítélet című remekművét a Sixtus-kápolnában, mert a látogatók nagy tömege rossz hatással van a világhírű freskó állapotára – közölte Paolo Violini, a vatikáni múzeumok festmények, illetve fafaragások restaurálásáért felelős műhelyének új vezetője a Vatican News hírportálnak az elmúlt hét végén nyilatkozva.

Mint mondta, a munkálatok januárban indulnának és a tervek szerint még húsvét előtt befejeződnének. A Kathpress katolikus hírügynökség hozzátette, hogy a Sixtus-kápolna nyitva marad a látogatók előtt.

Az Utolsó ítélet, amelyen Michelangelo 1536-tól 1541-ig dolgozott, a Sixtus-kápolna teljes nyugati falát takarja. A vatikáni kápolnát világhíres fal- és mennyezeti freskóival évente látogatók milliói tekintik meg.