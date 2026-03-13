A Hősök tere szobrainak legnagyobb alakját, Gábriel arkangyalt 2024 végén emelték le a helyéről, miután az állapota kritikussá vált. A projekt mérföldkőhöz érkezett: lezárult a minden részletre kiterjedő tudományos és restaurátori állapotfelmérés és tervezés. A szakemberek így készen állnak arra, hogy elindítsák a restaurálást a Museum Complex műhelyében.
Egy sérült festmény helyreállítása számos kihívással jár. A restaurátori munka hátteréről Gőgös Ágota szakmabeli mesélt a Népszavának.
A munkálatok januárban indulnának és a tervek szerint még húsvét előtt befejeződnének.
A közönség szeme láttára restaurálják a XVII. századi németalföldi festő, Rembrandt Éjjeli őrjárat című festményét az amszterdami a Rijksmuseumban.
Az intézmény főigazgatója a Fidesz egykori fővárosi politikusa, Schneller Domonkos büszke az Orbán-kormány által támogatott gyűjteményfejlesztésre, amelynek ékkövei a budapesti buszok és villamosok.
A korábbi restaurálások eltüntették a Dávid Góliát fejével című festmény jelentős részleteit, a régi lakk sárgás tónusa megváltoztatta Caravaggio eredeti színeit is.
Lezárult a Brandenburgi kapu tetején álló quadriga hatvanöt éves gipszmodelljének restaurálása. A messziről sokat látott szobrok most testközelből megtekinthetők.
A legsötétebb bolsevik időkben is elhozta a világot az elszigetelt orosz népnek.
Az egyiptomi régészeti miniszter jelenlétében nyitottak fel a hétvégén két 3400 éves egyiptomi szarkofágot. A restaurálás után az ország ókori műkincseit őrző új múzeumban helyezik el őket.
Zseniális s egyben zavarba ejtő kép a miskolci Herman Ottó Múzeum Képtárának egyik legféltettebb kincse, Csontváry Kosztka Tivadar Öreg halász című alkotása, amelynek megmentésére – restaurálásra – most gyűjtés rendeznek. A festmény állapota ugyanis kritikussá vált, felújítása halaszthatatlan.
Három év restaurálás után ismét látható az olaszországi Codex Purpureus Rossanensis, amely a világ egyik legrégebbi kézirataként ismert - adta hírül a Repubblica.it olasz internetes hírportál.
Restaurálják Feszty Árpád A magyarok bejövetele című körképét az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a látogatók előtt zajló munkálatok előreláthatólag augusztusig tartanak - tájékoztatott az intézmény marketingvezetője.
Megtisztították és helyreállították a Trevi-kút középső részét - jelentette be Ignazio Marino római főpolgármester csütörtökön Twitter-üzenetben.
A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának kutatócsoportja részt vesz a Sixtus-kápolna freskóinak megvilágítását megújító innovatív nemzetközi projektben - tájékoztatta az egyetem az MTI-t.