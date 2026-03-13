Letépték Gábriel arkangyal szárnyait, és még csak most kezdődik a munka

A Hősök tere szobrainak legnagyobb alakját, Gábriel arkangyalt 2024 végén emelték le a helyéről, miután az állapota kritikussá vált. A projekt mérföldkőhöz érkezett: lezárult a minden részletre kiterjedő tudományos és restaurátori állapotfelmérés és tervezés. A szakemberek így készen állnak arra, hogy elindítsák a restaurálást a Museum Complex műhelyében.