Kiegészítés

2025-08-19

A múlt hónapban kormányunk hozott egy rendeletet [208/2025. (VII.17.)], amely módosít egy 2004-es kormányrendeletet, amely „az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről” szól, mint amilyenek pl. a Natura 2000-es, európai védettségű területek. Vajon miért kell egy 20 évvel ezelőtti környezetvédelmi rendeletet módosítani? Azt gondolná az ember, talán szigorítani kell valamelyik szabályt, mert az elmúlt két évtizedben sajnos vészesen romlott természeti környezetünk állapota.

De ellenkezőleg: itt lazításról, újabb természetkárosító tevékenységek engedélyezéséről van szó. A 2004-es rendelet – nagyon helyesen és előrelátóan – rögzítette, hogy az a terv vagy beruházás, amely jelentős hatással lehet védett területekre, kizárólag kiemelt fontosságú közérdekből engedélyezhető. „Kiemelt fontosságú közérdeknek minősül az emberi egészség és élet védelme, a köz biztonságának a fenntartása, valamint a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése.”

Az Orbán-kormánynak azonban valami még hiányzott ebből a felsorolásból. Ezért rendeletileg a kiemelt fontosságú közérdekek felsorolásába beszúrták (a „valamint” elé), hogy „az ország energiaellátását biztosító szénhidrogén-bányászati tevékenység”. Puff neki! Pont ezt?

Egy kategóriába, egy „súlycsoportba” került tehát az emberi egészség védelme, a közbiztonság és a szénhidrogén-bányászat. (Érdekes! A többi bányászat nem.) Valóban azt hiszik a minisztereink és a főnökük, hogy majd éppen ezek a még most (ráadásul védett területen) fúrandó földgázkutak fogják biztosítani hazánk energiaellátását? Elképesztő!

És azon túl, hogy elképesztő, tulajdonképpen felháborító és egyben mérhetetlenül szomorú is, hogy országunk vezetői ezen a szinten gondolkodnak és cselekednek. Most, amikor már a klímaváltozást hajdan mereven tagadók is elgondolkodnak a hőségriadók idején azon, hogy a globális melegedés bizony nem tréfa? Most, amikor Petőfi szeretett Alföldjén pusztít az aszály és fenyeget a „bibliai” sáskajárás? Most, amikor ijesztő tempóban pusztulnak ki a Földről növény- és állatfajok (mindegyik a Bioszféra dzsenga-tornyának egy-egy darabja)? Éppen most, amikor az emberi civilizáció számára is élhető Föld megvédése érdekében hovatovább legfontosabb feladatunkká válik a nettó szén-dioxid kibocsátás minél alacsonyabbra (lehetőleg 0-ra) csökkentése?

De a jelek szerint a fent felsorolt ijesztő folyamatokról regnáló kormányunk vagy nem tud, vagy nem érti azok kapcsolatát a fosszilis tüzelőanyagok használatával, esetleg negligálja azokat valamelyik NER-lovag számára „pillanatnyilag” fontos ügylet érdekében. A választ erre még nem tudjuk, da azt igen, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott határozat szerint még a természetvédelmi területeken is szabad lesz földgáz- és kőolajkutakat fúrni. Mintha azt üzennék, hogy hadd fokozódjon csak a fosszilis tüzelőanyagok égetése, a szén-dioxid okádása a levegőbe.

Erre már tényleg nem lehet mást mondani, mint hogy honfitársaim, vegyétek már észre, hogy hát ezeknek – a jelek szerint – tényleg elgurult a gyógyszerük!

A szerző nyugalmazott főiskolai tanár.