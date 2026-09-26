A 27 éves nyírbogdányi férfi furgonjában 37 nagy, egyenként 80 literes zsákban szállította a Háromhutáról származó növényzetet. Természetkárosítás miatt indult eljárás.
A jelek szerint sietve, határidő előtt eleget is tettek a bontási határozatban foglaltaknak.
A fejlesztő azt állítja, a létesítmény jót fog tenni az élővilágnak, az illetékes kormányhivatal szerint pedig a kikötőmeder megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. Az egyesület fellebbezett.
Salgó várát nézte ki veretésre a testépítő influenszer.
Egy, a napokban hatályba lépett kormányrendelet szerint elsőbbséget élvezhet az energiaellátást biztosító szénhidrogén-bányászati tevékenység. Az élővilágra gyakorolt hatás a jelek szerint már nem számít.
Az ügyész annak ellenére vette tudomásul az ítéletet, hogy egyikükre letöltendő szabadságvesztést kértek a vádiratban.
A tárcavezető megerősítette, hogy tilos az őshonos fák tarvágása a természetvédelmi vagy Natura 2000 területeken.
A Natura 2000-es területből kihasított részen alakították ki a város szabadtéri rendezvényterületét, ám az máig kihasználatlan. A harkai platón a felesleges beruházással visszafordíthatatlan folyamatok indultak el az élővilágban.
Bár minimalizálták a tarvágások lehetőségét, valamint a védett Natura 2000 területeken folytatott fagazdálkodást, kérdéses, a hatóságok mennyiben tudnak majd ennek érvényt szerezni.
A tiltakozók minden eszközt bevetnének, hogy megállítsák a természetvédelmi területen zajló beruházást.
Az Európai Unió Natura 2000 díjának idei hat nyertese közül a természetvédelem kategóriában a parlagi sasokat sújtó mérgezések megszüntetését célzó magyarországi partnerséget díjazták - írta az MTI.
Alkotmányos mulasztást állapított meg a Natura 2000 földek értékesítésére és azt követő hasznosítására vonatkozó szabályozással kapcsolatban az Alkotmánybíróság keddi nyilvános ülésen kihirdetett határozatában- informál az MTI.
Nem akármilyen csörtét vívott egymással Budakeszi jobboldali többségű önkormányzata és Baumgartner Antal nagyvállalkozó, akinek érdekében viszont Rubovszky György KDNP-s honatya lobbizott a városnál – végül csúnya kudarccal. Végleges: nem épülhetnek luxusranchok a Natura 2000 besorolású területen.
Kárt nem okozott és jogellenes magatartást sem tanúsított az a kokadi gazda, aki az ügyészség szerint cserjeirtással 10 milliárd forint eszmei értékű lepkét semmisített meg, ezért 1,5 milliárd forint kár megtérítéséért perelték - állapította meg a Debreceni Ítélőtábla, helyben hagyva ezzel a Debreceni Törvényszék 2014 novemberében hozott első fokú ítéletét - közölte a pénteki jogerős ítélet kihirdetése után Fórizs Ildikó, a táblabíróság szóvivője.
Nincs összhang a természetvédelem elmélete és gyakorlata között - hívta fel a figyelmet a WWF Magyarország. A természetvédő szervezet közleményében emlékeztetett: az Európai Bizottság szakértői tíz napja hozták nyilvánosságra az európai természetvédelmi szabályozás csaknem egy éve tartó felülvizsgálatának előzetes eredményeit. Több mint félmillió európai polgár, szakmai szervezet és üzleti szereplő nyilvánította ki, hogy az élőhely- és madárvédelmi irányelvek fontosak, megfelelően szolgálják a természeti értékek megőrzését, s hogy a természetvédelem mérhető társadalmi és gazdasági előnyökkel jár, ezért nem gyengíteni, hanem erősíteni szükséges.
Elkészült a Normafa rehabilitációját előkészítő Natura 2000-es hatásvizsgálat. A XII. kerületi önkormányzat egyebek mellett szeretné a pusztulófélben levő, műemlékvédelem alatt álló épületeket rendbe hozni, a meglévő épületeket új funkciókkal kibővíteni, hosszabb sípályák, valamint nagyobb kiterjedésű új létesítmények létrehozását azonban nem tervezik - erről Pokorni Zoltán (Fidesz-KDNP), a kerület polgármestere beszélt.
Az EP petíciós bizottsága úgy döntött, hogy – az Európai Bizottság kérésével szemben – nem zárják le (azaz nem utasítják el) a győri Audi-bővítés ügyében benyújtott petíciót, hanem kikérik az EP környezetvédelmi bizottságának szakvéleményét,