Háttérbe szorított természetvédelem

Nincs összhang a természetvédelem elmélete és gyakorlata között - hívta fel a figyelmet a WWF Magyarország. A természetvédő szervezet közleményében emlékeztetett: az Európai Bizottság szakértői tíz napja hozták nyilvánosságra az európai természetvédelmi szabályozás csaknem egy éve tartó felülvizsgálatának előzetes eredményeit. Több mint félmillió európai polgár, szakmai szervezet és üzleti szereplő nyilvánította ki, hogy az élőhely- és madárvédelmi irányelvek fontosak, megfelelően szolgálják a természeti értékek megőrzését, s hogy a természetvédelem mérhető társadalmi és gazdasági előnyökkel jár, ezért nem gyengíteni, hanem erősíteni szükséges.