IDEA: Nőtt a Fidesz-KDNP támogatottsága, csökkent a Tisza Párt előnye

Fidesz;Demokratikus Koalíció;pártpreferenciák;Idea Intézet;Tisza Párt;

2025-08-18 12:26:00 CEST

Augusztus elején a Fidesz-KDNP-n és Magyar Péter pártján kívül csak a DK érte volna el a frakcióalapításhoz szükséges küszöböt.

Amennyiben a nyár közepén parlamenti választásokat tartottak volna Magyarországon, valószínűleg hárompárti parlament alakult volna, mert a két „nagy” párton kívül csak a DK érte volna el a frakcióalapításhoz szükséges 5 százalékos parlamenti küszöböt. A TISZA Párt továbbra is a legnépszerűbb, de május óta a kormánypártoknak sikerült stabilizálni a helyzetüket, és egyértelműen növelni tudták a szavazótáborukat – ez derül ki az IDEA Intézet július 31. és augusztus 7. között készített felméréséből.

A kutatás eredményei alapján július végén, augusztus elején a hazai felnőttek harmada (33 százalék) szavazott volna a TISZA Párt listájára egy esetleges országgyűlési választáson, miközben a Fidesz-KDNP-t 29 százalékuk támogatta volna.

Május óta a Fidesz-KDNP támogatottsága 4 százalékponttal nőtt a teljes népesség körében, miközben a TISZA Párté lényegében változatlan maradt. Így az elmúlt negyedévben 9 százalékpontról 4 százalékpontra csökkent Magyar Péter pártjának előnye a Fidesz-KDNP-vel szemben.

A választási részvételi hajlandóságot is figyelembe véve viszont elmondható, hogy a biztos szavazók körében a TISZA Párt ugyanúgy 7 százalékpontos előnyben van a kormánypártokkal szemben, mint ahogyan az májusban is tapasztalható volt.

Egy augusztus eleji országgyűlési választáson a biztos szavazó, pártot választani tudók 46 százaléka adta volna le a voksát a TISZA Pártra, miközben a Fidesz-KDNP listáját csak 39 százalékuk támogatta volna.

A kutatásból az is kiderül, hogy míg egy esetleges májusi választáson még 4, addig egy július végi, augusztus eleji voksoláson már csak 3 párt érte volna el a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos parlamenti küszöböt. Nyár közepén ezt a szintet – a TISZA Párton és a Fidesz-KDNP-n kívül – csak a DK tudta volna még teljesíteni (5 százalék). Úgy tűnik, hogy a következő hónapokban a parlamenti küszöb elérésére csak a Mi Hazánknak (4 százalék) és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak (3 százalék) maradt még esélye.