Farkas Dezső: Nem lesz rendszerváltás a Tisza Párttal

rendszerváltás;pártalapítás;Tisza Párt;

2025-08-22 05:45:00 CEST

A Tisza Szigetek korábbi koordinátora a Népszava Törésvonal című műsorában azt mondta, ő valódi rendszerváltást akar, ezért is szervezett új pártot. A Fideszből és a Tiszából kiábrándultakat, valamint a bizonytalanokat akarja megszólítani, akik azért maradnak távol a választásoktól, mert úgy érzik, a pártok inkább valaki ellen, és nem valamiért politizálnak.

Nem lesz rendszerváltás a Tisza Párttal, mivel nem áll rendelkezésükre elegendő szakember és megfelelő szervezettség – jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában az Irány a Jövőért Párt elnöke, Farkas Dezső.

A politikus, aki korábban a Tisza Szigetek koordinátoraként dolgozott, hangsúlyozta, nem a Fidesz támogatja, és nem tartja magát sértett embernek. Távozásának okaként a belső működést nevezte meg, főként a szervezettséggel kapcsolatos problémákat. Példaként említette, hogy elutasította azt a kezdeményezést, amely szerint a szigeteket egy applikáción keresztül versenyeztették volna pontokért és jutalmakért. Úgy vélte, minden közösség, amely együttműködésre épül, károsan működik, ha versenyhelyzetbe kényszerítik. Hozzátette, továbbra is hisz abban, hogy a Tisza Szigetek a kultúraváltás egyik alapját adhatják, és az ott végzett munka nagy értéket képviselhet a rendszerváltás szempontjából. Elmondása szerint többször jelezte aggályait, de nem sikerült változtatásokat elérnie.

Farkas Dezső arról beszélt, hogy rendszerváltást akar, mert fontos számára, milyen országban nőnek fel gyerekei és unokái. Felmondásakor is az motiválta, hogyan járulhat hozzá a változáshoz és a magyar társadalom jövőjéhez. Ekkor döntött új politikai közösség alapításáról. Szerinte nem az a kérdés, hogy egy új párt megosztja-e az ellenzéket, hanem az, hogy akarunk-e rendszerváltást. Ehhez három feltétel kell: kétharmados parlamenti többség, szervezettség és elegendő szakértő. Öt forgatókönyvet vázolt fel, amelyek mindegyikében szükség van egy új kormányváltó erőre: ha a Tisza kétharmaddal nyer, kontrollként kell működnie; ha egyszerű többséget szerez, együtt lehet elérni a kétharmadot; ha nincs többsége, az új párt adhatja meg a szükséges pluszt a Fidesz és a Mi Hazánk ellenében. Szerinte az új párt nem megosztja, hanem kiegészíti az ellenzéket, és garanciát adhat arra, hogy valódi rendszerváltás történjen.

Az elnök szerint jelenleg két nagy párt határozza meg a politikát, támogatóik vitái azonban nem jelentik a többség véleményét. Létezik ugyan egy mindenáron váltani akaró csoport, amelyet az „Orbán, takarodj” szlogen köt össze, de ez önmagában nem elegendő. Farkas Dezső szerint minden történelmi változás technológiaváltással járt együtt, és most a mesterséges intelligencia, valamint a kvantumtechnológia korszakába léptünk. Úgy látta, erre egyik nagy párt sem ad választ, pedig a jövő szempontjából ez alapvető kérdés.

A pártelnök kijelentette, három csoport megszólítását célozzák: a Fideszből és a Tiszából kiábrándultakat, valamint a bizonytalanokat, akik azért maradnak távol a választásoktól, mert úgy érzik, a pártok inkább valaki ellen, és nem valamiért politizálnak. Az új párt üzenete szerint nem ellenzéki, hanem jövőépítő politikát kíván képviselni. Arra a kérdésre, hogy miért rájuk szavazzanak az ellenzékiek, és ne a Tisza Pártra, azt mondta: nem valaki ellen, hanem egy jobb, erősebb, szebb Magyarországért és a rendszerváltásért dolgoznak. – A mindenáron váltani akaróknak a csoportja nem akar belegondolni, vagy már teljesen mindegy neki, mi lesz a választás másnapján – fogalmazott.

Hozzátette, hogy hamarosan bemutatják szakértői csoportjukat, akik között lesznek ismert nevek is. Egy év múlva pedig akkor lenne elégedett, ha elmondhatná, pártjával hozzájárult a rendszerváltáshoz.