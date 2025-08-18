Kigyulladt egy Sátoraljaújhelyre tartó személyvonat

Sátoraljaújhely;Szerencs;MÁV;kigyulladt;személyvonat;

2025-08-18 17:25:00 CEST

Az oltás és a vizsgálat idejére Szerencs és Sátoraljaújhely között szünetel a forgalom, a délutáni órákban késésekre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.

A Szerencsről 14:04-kor Sátoraljaújhelyre elindult személyvonat egyik kocsijának alján tűz keletkezett Sárospatak és Sátoraljaújhely között – közölte hétfő délután a MÁV-csoport.

Azt írták, a motorvonaton nem sérült meg senki, az oltás és a vizsgálat ideje alatt a két állomás között szünetel a forgalom. A tájékoztatás szerint a Szerencs és Sátoraljaújhely közötti vonalon a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.

A fennakadások miatt a Volán 3729, illetve 3870-es járatán érvényesek a vasúti jegyek Sátoraljaújhely és Sárospatak között. A menetrendi változásokról bővebb információk a vasúttársaság honlapján érhetők el.