Kocsis Máté bízik benne, hogy Varga Judit visszatér a politikába

visszatérés;Kocsis Máté;Varga Judit;Magyar Péter;

2025-08-18 16:45:00 CEST

„Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt” – mondta a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté „nagyon reméli”, hogy Varga Judit visszatér a politikába – erről beszélt a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videójában.

A videóban Kocsist arról kérdezték, hogy szerinte van-e esély a korábbi igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt feleségének visszatérésére, amire a fideszes politikus egy focis hasonlattal válaszolt. „Én nagyon remélem. Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt” – mondta Kocsis a videóban, amelyben egy rövid zenés montázst is mutatnak Vargáról, korábbi felvételekkel.

Noha még májusban Varga Judit azt állította, hogy nem foglalkozik közélettel, és nem akar visszatérni a politikába sem, az utóbbi időben Orbán Viktor egyre többet méltatja a volt igazságügyi minisztert. A kormányfő júliusban arról beszélt, hogy Varga Juditban „miniszterelnöki képességek voltak”, augusztus elején pedig az MCC Feszten úgy nyilatkozott: ha ő lett volna a férje, akkor „valószínűleg ő lenne az első női miniszterelnök Magyarországon”. Orbán azt is mondta, hogy Varga a „férfiirigység áldozata lett”, ezekre némi fáziskéséssel Magyar Péter is reagált:

Varga Judit és Magyar Péter 2023-ban váltak el, a korábbi igazságügyi miniszter Novák Katalin volt államfőhöz hasonlóan a kegyelmi ügy miatt kényszerült távozni a közéletből. Vargát az ügyészség korábban meghallgatta a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel miatt, amelyen arról beszélt: Rogán Antal emberei nyomozati iratokba nyúlhattak bele. A hangfelvétel miatt indult eljárást később bűncselekmény hiányában megszüntette a Fővárosi Nyomozó Ügyészség.