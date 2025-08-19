Dobrev Klára elment a horvátországi Várdarócra megnézni a futballstadiont, amely felerészt másfél milliárd forint magyar közpénzből épült

közpénz;stadionépítés;Dobrev Klára;

2025-08-19 17:59:00 CEST

Egy 500 fős faluban egy 500 fős stadion.

A Demokratikus Koalíció elnöke arra volt kíváncsi, hogy milyen lehet a V-Aréna, azaz a várdaróci új stadion, amelyet a falu harmadik ligás futballklubjának építettek. A létesítmény hárommilliárd forintnak megfelelő összegbe került – és a költségek felét, 1,5 milliárd forintot a magyar állam állta magyar közpénzből.

Az ellenzéki politikus valóban látványos létesítményt talált a drávaszögi településen: 500 fős fedett lelátóval – amely 58 tonna acélból készült –, és az UEFA-szabványoknak megfelelő infrastruktúrával: van férfi és női játékvezetői öltöző, doppingellenőrző helyiség, VAR-szoba, és persze VIP-páholy, de jacuzzi és szauna is.

A DK elnökének tetszett, amit látott, csak az nem tetszett, amiből ez létrejött. Ugyanis az építési költségek felét, másfél milliárd forintot a magyar állam állta a magyar adófizetők pénzéből. Dobrev Klára egész sor dolgot említett, ahol jobb helye lett volna a magyar közpénznek, mint egy ilyen futballstadion: ennek a pénznek a töredékéből rendbe lehetne például hozni a vízvezetéket a székesfehérvári kórház szülészetén, ahol hóapok óta vízvezetékét, ahol hónapok óta nem tudják megszüntetni a vezetékes víz bakteriális fertőzését, ami miatt ivásra egyáltalán nem alkalmas a víz, de tisztálkodásra is legfeljebb felnőtteknek, az újszülött babákat veszélyes lenne füröszteni benne. Egy nyolchónapos kislány meg is betegedett a fertőző víz miatt még májusban, őt azóta is kezelik. De hát az egészségügyben bármire, vagy akár a 20+ éves budapesti autóbuszok pótlására – amelyek közül három is kigyulladt a múlt héten -- is sokkal előbb kellene a magyar államnak pénzt költenie a magyar államnak, mint NB III-as horvátországi csapat stadionjára.

A várdaróci csapat nemrég jutott fel a harmadosztályba, miután megnyerte a megyei bajnokságot. Akadémiája is van, ahol 50 iskolás gyerek focizik, ingyen. A csapat sorsát a magyar kormány egy ideje követi, Szijjártó Péter is járt a csapatnál, meglátogatva a térség parlamenti képviselőjét, a Fidesszel nagyon szoros kapcsolatot ápoló Robert Jankovicsot.

Dobrev Klára szeretett volna Kiss Attilával, a klub elnökével is beszélni, a helyszínen tartózkodó dolgozók fel is tárcsázták neki telefonon, de amikor meghallotta, hogy ki keresi, akkor kimentette magát, hogy egy értekezlet miatt nem ér rá.