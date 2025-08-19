Fokozódni fog a suttogó propaganda, Magyarország közéletében a nőket sokkal aljasabban támadják

politika;Fidesz;ellenzék;Magyarország;támadás;nők;

2025-08-19 16:21:00 CEST

A magánéletet célzó tartalmakkal üzenni lehet: aki beszáll és kritizál, annak számolnia kell a lejáratással. Civil szereplőket elég könnyű eltántorítani így a közéleti szerepvállalástól.

A női politikai, közéleti szereplőkkel szemben egész más mércék és elvárások jelennek meg, ebből kifolyólag más támadásoknak is vannak kitéve, mint a férfiak. Sokkal inkább a magánéletükre, szexualitásukra, kinézetükre koncentrálnak. Részben ennek köszönhető a közszereplők közti férfidominancia – fogalmazott a Népszavának Bene Márton, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa, aki példaként említette, mikor Cseh Katalin momentumos politikus felolvasta azokat a nagyrészt szexuális tartalmú bejegyzéseket, amiket politikusként kapott.

Perintfalvi Rita esetében ő ugyan nem, de sokan már arról beszéltek, hogy mesterséges intelligenciával készülhetett az ominózus lejárató felvétel. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy az ilyenek készítőinek hosszú és rövidtávon is cél, hogy senki ne tudja eldönteni, egy videó, egy hangfájl igaz vagy hamis. - Elhitethetik, hogy ha az egyik oldalról mondják, akkor az igaz, de ha a másik oldalról, akkor nem igaz – mutatott rá Bene Márton, aki szerint ezekkel az esetekkel sajnos a valóságba vetett hit erodálódik tovább, és ez csak fokozódni fog a választásig hátralévő időszakban.

Ráadásul, mint mondta, ebben az ügyben más kampányeszközt is láthatunk, mégpedig azt, hogy nem bejáratott oldalakon, nem ismert szereplők által mutatnak meg valamit a nyilvánosságnak. – Ebben a botrányban nem vettek részt a hivatásos politikai szereplők, nem ők terjesztették, hanem a „mély nyilvánosságban” terjedt el az információ. Mégis eljutott sokakhoz, pedig ha megfigyeljük, a mainstream média nem számolt be róla. Ennek eredménye, hogy nem tudni, és soha nem is fog kiderülni, hogy honnan, kitől indult el a történet. Lehet ez egy alulról jövő eset, tehát valaki belebotlott egy információba, de egészen felülről is indíthatták. Ez ennek a kampányeszköznek a sajátossága – magyarázta a politológus, aki felhívta arra is a figyelmet, hogy ezt a szaknyelvben suttogó propagandának nevezik, és már a 2000-es években is láttunk rá példákat.

– Az akkori mély nyilvánosságban, tehát e-mailekben, sms-ekben terjedtek, főleg Orbán Viktorral kapcsolatos magánéleti pletykák. Ez nyilván politikai szereplők érdekében is állhatott, de sosem derült ki, és nem is fog, hogy ki indította ezeket, ugyanakkor a mainstream médiát megkerülve is sokakhoz eljutott és sokan hitelt adtak neki. Most már ehhez valós vagy valótlan vizuális tartalom is kapcsolódik, amitől csak erősebbé válik ez az eszköz – emlékeztetett a mesterséges intelligencia jövőbeli veszélyeire a szakértő, aki azt is megjegyezte, hogy nem csak állampolgárok között terjedhetnek ezek az információk, hanem léteznek olyan nagy elérésű, de nem a hagyományos újságírói normák mentén működő alternatív médiumok, amelyek magukra veszik és hatékonyabban tudják terjeszteni ezeket az megbízható ellenőrzésen át nem eső, de személyes lejáratásra alkalmas tartalmakat.

Hogy ebben az esetben kinek és mi lehetett a célja, azt nehéz megállapítani, de az biztos – hívja fel rá Bene Márton a figyelmet -, hogy elrettentésként mindenképp használható. Ezek ugyanis olyan erős, személyes, magánéletet célzó tartalmak, amelyekkel üzenni lehet: aki beszáll és kritizál, annak számolnia kell azzal, hogy bármikor előszedhetnek valós, de akár valótlan ügyeket is a múltjukból. – Ezzel civil szereplőket könnyen eltántoríthatnak a közéleti szerepvállalástól – tette hozzá a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa.