Hadházy Ákos: Kontrát Károlynak is van tihanyi luxusvillája

2025-08-19 10:09:00 CEST

Számításai szerint a fideszes politikus vélhetően minden pénzét a házra fordította.

Tihanyi luxusháza van a Belügyminisztérium államtitkárának Hadházy Ákos szerint.

A független országgyűlési képviselő kedd délelőtti Facebook-posztjában azt írta, Kontrát Károlynak is „kinőtt” Tihanyban egy vadonatúj villája. A partközeli, panorámás, kétemeletes épület 137 négyzetméteres, egy 700 négyzetméteres telken áll, becslése szerint alsó hangon 300-400 milliót érhet.

Hadházy Ákos úgy véli, az ingatlan új építésű, amit a politikus vagyonnyilatkozata is alátámaszt. Felidézte, hogy az államtitkár 2017-ben egy nyaralót vásárolt, amelyet 2018-ra elbontottak, majd 2019-re teljesen új családi ház épült a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén. „Gondolom, könnyen megkapta az engedélyt” – jegyezte meg.

A politikus bejegyzésében hozzátette: szerinte Kontrát Károlynak szüksége is van a pihenésre, hiszen „fáradságos munkával védett minket” a migránsoktól. „Meg hát az manapság nem is számít embernek, akinek nincsen egy tihanyi luxusháza” – fűzte hozzá.

Hadházy Ákos írását azzal zárta, hogy bár az államtitkárok magas fizetést kapnak, egy ilyen ingatlanhoz szerinte hosszú időn át kellett spórolni. Úgy véli, a ház értékében benne lehet Kontrát Károly eddigi keresete, de akár a feleségéé is.