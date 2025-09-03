Rendületlen a luxizás.
Szerinte aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor ellen szavaz, az saját magát bünteti, de „a főnök” úgyis rendet fog tenni.
Arrafelé hajóznak, ahol Orbán Viktor nyaral.
A jacht pedig egy vitorlás, amit rengeteg magyar család ki tud bérelni.
Ugyanaz, amelynek a fedélzetén pár éve lefotózták Szijjártó Pétert.
Számításai szerint a fideszes politikus vélhetően minden pénzét a házra fordította.
A független képviselő ezúttal egy olyan fotót osztott meg, amelyen Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a budapesti Salt étteremben tűnik fel feleségével, aki egy 39,2 ezer eurós Bvlgari nyakláncot viselt.
A miniszterelnök veje azt mondta, próbál minél inkább távol maradni az állami kapcsolódástól, és beszélt arról is, „a vagyonos emberek életmódja nem egy magyar sajátosság, de valóban szükség van önmérsékletre”.
Szerinte nem lényeges, hogy a dalban szereplő miniszterelnök és Orbán Viktor között van-e hasonlóság.
Számos oka van annak, amiért a 2010-es kezdetektől több támogatója van az Orbán-kormány menesztésének, mint a maradásának, de a bukás az ismert okokból (Fideszre szabott választási rendszer, elfoglalt állami intézmények, mértéktelen kormánypropaganda) mindeddig elmaradt. Három esélytelen parlamenti választás (és az erőviszonyok váratlan és gyökeres megváltozása) után immár kétesélyes a verseny, a bukást jelentős részben az életminőség huzamos romlása és a fideszes holdudvar párhuzamos luxusvalósága valószínűsíti. No meg az illiberális buborék széthasadása, ami oka és következménye is a nemzeti ellenállás megerősödésének és a rezsim elgyengülésének. A tényekkel látszólag szembenézni próbáló, és (ismét csak látszólag) a nép egyszerű fiaként szereplő Lázár János is megneszelte ezt, és a minap szakítást ígért a nemzeti tőkésréteg azon gazdagjainak, akik „az életmódjuknál vagy mentalitásuknál fogva megszegik az elvárt társadalmi normákat” (vagyis „kullancsként” szívják az ország vérét). Késő, nem késő, elmondjuk: ez olyan kevés lesz, mint kirabolt boltban a perfekt kirakatrendezés.
Férje egy félmillió forintos cipőt viselt.