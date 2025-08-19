Magyar Péter szerint a Mi Hazánk Mozgalom provokációra készül a Tisza Párt rendezvényein

provokáció;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-19 12:53:00 CEST

Nyaral a Megafon, akcióba lendülnek a segédcsapatok.

„A Mi Hazánk szervezett provokációra készül a rendezvényeinken” – írta keddi bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter szerint a teljes kormányzati propagandát is mozgósították annak érdekében, hogy minden szögből tudósítsanak arról, amint az Orbán Viktor szövetségesének tekintett párt vezetői nem a kormányzati korrupció ellen lépnek fel, hanem a Tisza Párt ellen uszítanak. Állítása szerint Orbán Viktor és a Megafon éppen nyaral, ezért küldik helyettük a „segédcsapatot”. Megjegyezte azt is, érdekesnek tartja, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke inkább vele vitázna, nem pedig a 15 éve hivatalban lévő miniszterelnökkel.

A politikus közlését nem támasztotta alá bizonyítékokkal.