Magyar Péter Budapestre hozná a Putyin-Zelenszkij találkozót

Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;Budapesti Memorandum;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-19 12:39:00 CEST

Szerinte kiderült, kik akarnak igazságos és fenntartható békét.

Orbán Viktor kezdeményezze, hogy a Putyin–Zelenszkij találkozónak Budapest adjon otthont – írta keddi bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy 31 évvel ezelőtt hazánkban írták alá azt a megállapodást, amely Ukrajna területi integritásáról és függetlenségéről szólt, biztonsági garanciákat vállalva. Hozzátette, most is egy ilyen, hosszú távon életképes egyezményt kellene kötni. Magyar Péter ezzel a budapesti memorandumra célzott, amelyet 1994. december 5-én írtak alá. A megállapodásban három nukleáris nagyhatalom, az Egyesült Államok, Oroszország és az Egyesült Királyság vállalta, hogy tiszteletben tartja Ukrajna területi sérthetetlenségét, függetlenségét és szuverenitását.A nagyhatalmak vállalása fejében az ukránok, de a kazahok és a belaruszok is csatlakoztak az atomsorompó-szerződéshez, vagyis vállalták, hogy vagyis vállalták, hogy megsemmisítik a Szovjetuniótól örökölt atomarzenáljukat, nem tárolnak, illetve fejlesztenek ki nukleáris fegyvereket.

Az ellenzéki politikus bejegyzésében bírálta az Orbán-kormány kommunikációját, amely szerinte évek óta azt sugallja, hogy Orbán Viktoron kívül mindenki háborút akar. „Egy békeharcos nagyon hiányzott tegnap az asztaltól. De hát ő éppen nyaral. Vagy csak nem hívták meg…” – fogalmazott.

Magyar Péter úgy véli, hétfőn az is kiderült, hogy akik valóban igazságos és fenntartható békét akarnak, azok nem uszítanak és nem gyártanak álhíreket, hanem tárgyalóasztalhoz ülnek.

Ami pedig az esetleges budapesti Putyin–Zelenszkij találkozót illeti: a Reuters nyomán mi is hírt adtunk róla, hogy egy amerikai forrás szerint az esemény helyszíne esetleg Magyarország lehet.