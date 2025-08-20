Gyerekeket molesztált egy férfi a kiskunmajsai strandon

strand;Kiskunmajsa;gyerekmolesztáló;gyerekmolesztálás;

2025-08-20 09:57:00 CEST

Egy apa állítása szerint a férfi megmarkolta a gyereke nemi szervét, egy másik lánynak pedig a fenekét fogdosta. Büntetőeljárás indult ellene.

Büntetőeljárás indult egy férfi ellen, aki gyerekeket fogdosott a kiskunmajsai strandon – derül ki az RTL Híradó riportjából.

A csatornának nyilatkozó apa szerint a férfi két kislányt molesztált a termálfürdőben múlt szombaton. Azt mondta, hogy az illető az egyik medencében megmarkolta a gyereke nemi szervét, egy másik lánynak pedig a fenekét fogdosta. Utóbbi rászólt a férfira, hogy hagyja őket békén, de ő ennek ellenére újból a fenekére markolt .

Az apa lánya ezután kiabálva kért segítséget. A szülő szólt az úszómestereknek, akik jelezték a biztonsági őrnek a történteket, ő pedig értesítette a rendőrséget. A gyerekek felismerték a férfit, aki akkor egy kislánnyal volt, a kezét fogta. A rendőrök még aznap kihallgatták a gyerekeket, az apát és a biztonsági őrt is, az ügyben büntetőeljárás indult.