Keresi a rendőrség Renner Erika egy hónapja szabadon engedett zaklatóját, aki kedden felcsengetett és halálosan fenyegetőzni kezdett

zaklatás;halálos fenyegetés;nők elleni erőszak;lúgos orvos;Renner Erika;

2025-08-20 09:14:00 CEST

R. László kedden megjelent a lakása előtt, és a kaputelefonba azt hörögte, hogy „még egyszer idejövök és megölöm a Renner Erikát”. A rendőrség zaklatás miatt nyomozást rendelt el.

A rendőrség keresi Renner Erika zaklatóját, miután a férfi kedden kaputelefonján keresztül újra zaklatta a lúgos orvos áldozatát – írja a 444.

A BRFK a lapnak azt írta, hogy az esettel összefüggésben a rendőrségre kedd kora este érkezett bejelentés. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, majd a bejelentőt és az élettársát a kerületi rendőrkapitányságon tanúként kihallgatták, és zaklatás vétség miatt nyomozást rendeltek el. A tájékoztatás szerint az elkövetőt pedig keresni kezdték.

Az ügy előzményéről– mint megírtuk – kedden Mérő Vera jogvédő a Facebook-oldalán arról számolt be: „R. László néhány perccel ezelőtt megjelent Renner Erika lakása előtt, felkaputelefonált, és azt hörögte: »Még egyszer idejövök és megölöm a Renner Erikát.« A rendőrök jelenleg a helyszínen tartózkodnak.”

A lúgos orvos, Bene Krisztián áldozatának zaklatójaként elhíresült R. Lászlót alig egy hónapja engedte szabadon az ügyészség: ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a vádhatóság július 18-án megszüntette a férfi letartóztatását. A lúgos orvos néven hírhedté vált Bene Krisztiánt mániákusan védelmező és Renner Erikát évek óta zaklató férfit amiatt tartóztatták le, mert a közöttük folyamatban lévő polgári per májusi tárgyalásán megtámadta a nőt.

Az egyébként matematikus végzettségű R. Lászlót korábban jogerősen felfüggesztett börtönre ítélték, amiért halálosan megfenyegette a Bene Krisztián büntetőperében eljáró ügyészt. A IX. kerületi rendőrök R. Lászlót 2025. május 23-án reggel a távoltartás szabályainak megszegése miatt lakóhelyéről előállították a kerületi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Mérő Vera keddi beszámolójában megjegyezte: a letartóztatás ejtésével azonban automatikusan hatályát vesztette a távoltartási végzés is, arról pedig sem ő, sem Renner Erika, sem Gál András ügyvéd nem kapott tájékoztatást, hogy a zaklató immár hetek óta mindenféle korlátozás nélkül újra szabadon mozoghat.