Negyven BKV-buszt vizsgált át a kormányhivatal, kilencet kitiltott a forgalomból

busztűz;

2025-08-22 05:55:00 CEST

A BKV még mindig keresi a busztüzek okát. A kormányhivatal már megtalálta, a vizsgált buszok több mint ötödét kitiltotta a forgalomból. Csakhogy alig kilenc járműről van szó.

A fővárosi kormányhivatal két alkalommal tartott éjszakai szúrópróba ellenőrzést a BKV telephelyein. Ezek során mindösszesen 40 járművet vizsgáltak át, amely a BKV buszállományának kevesebb, mint 5 százaléka. Az ellenőrzés után 9 busz műszaki engedélyét érvénytelenítették. Ezeknél és az azonnali javításokra, műszaki szemlére kiírt járműveknél a BKV napi 24 órában végzi a szükséges javításokat – válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

Mint ismeretes csütörtök reggel a fővárosi kormányhivatal közleményt adott ki a BKV busztüzek után elrendelt azonnali vizsgálat eredményéről. Közlésük szerint az ellenőrzött buszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból miután a BKV négy karbantartásért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős telephelyén talált buszokat ellenőrizték. A fideszes Sára Botond által vezetett fővárosi kormányhivatal ellenőrei az ellenőrzött buszok alig 22 százalékát találták műszakilag megfelelő állapotúnak. A járművek 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték és ugyanekkora arányban írtak elő azonnali javításokat.

A mindennapi forgalomban részt vevő járművek állapotának felmérése során „komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény” – írták –, így például olajszivárgás, nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota. De esetenként problémásnak találták az ülések rögzítését, a kapaszkodókat, valamint a kötelező tartozékok (kitámasztó ékek, porral oltó eszközök) hiányát, illetve lejárt érvényességét. Nem sokkal később Latorcai Csaba, a területfejlesztési minisztérium államtitkára „Rettegve szállunk fel – életveszélyben a budapestiek! felkiáltással körített lángba boruló buszokat mutató posztot tett ki a közösségi oldalára.

„Különféle AI által generált képek közzététele és riogatás helyett jobb lenne, ha az államtitkár úr amellett lobbizna a kormánynál, hogy tartsák meg végre a július közepére ígért egyeztetést a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséről. Ennek egyébként sarkalatos pontja egy jóváhagyásra váró EIB hitel, amelyet többek között járműbeszerzésre fordítana a BKV. A Fővárosi Közgyűlés korábban elvi támogatásáról biztosította a céget. Ha a kormány a 2021-es határozott nem helyett, most egy halvány igennel engedélyezné a hitelfelvételt, akkor egy meglévő keretszerződés lehívásával például 76 darab új buszt vehetne jó áron a főváros. Ha a kormánynak valóban fontos a fővárosi közösségi közlekedés, akkor ne akadályozza a járművásárlást” – mondta lapunknak Kiss Ambrus, aki azt is elmondta, hogy az elmúlt években a nehéz pénzügyi helyzet ellenére 35 buszt sikerült vásárolni a BKV-nak és további 100 új járművet tartósan bérel.

A mostani tűzesetek kapcsán Vitézy Dávid, a főváros városfejlesztési és közlekedési bizottságának elnöke felidézte, hogy a két öreg Mercedes buszt még 2012-ben vásárolta a főváros Frankfurtból, már akkor 11 évesek voltak. Akkor az volt a terv, hogy maximum 4-5 év múltán lecserélik ezeket. Csakhogy a Fidesz-kormány, amelynek éppen a fővárosi embere háborog a leghangosabban a busztüzek miatt, kétszer is megakadályozta a buszvásárlást. Vitézy ugyanakkor tarthatatlannak tartja, hogy tíz éve még évente 10 milliárd forintot költhetett a BKV beruházásokra, új buszok vásárlására, villamospályák felújítására, ami a főváros romló anyagi helyzete miatt mára évi 1 milliárd forintra csökkent. Ez semmire nem elég – jegyzi meg. Úgy véli, hogy a jelenlegi helyzetben a részvételi költségvetésre elkülönített 1 milliárdot át kellene adni a BKV-nak.

„Egymilliárdból nem lesz 10 milliárd”

– mutat rá Kiss Ambrus, hozzátéve: ő lenne a legboldogabb, ha lenne 10 milliárdja a fővárosnak, hogy kipótolja a BKV fejlesztési büdzséjét, de nincs. Mínuszos költségvetésből nem lehet osztogatni – teszi hozzá a főigazgató, aki korainak tartja kinyitni a jövő évi költségvetés vitáját, hiszen még az idei év befejezése is kérdéses.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője ismét Rákosrendezőt citálja elő, mondván arra jutott 50 milliárd, buszokra meg semmi. (Sokszor megírtuk: egy másik fővárosi cég vette meg a vasúti területet, másra, közte buszra egyáltalán nem költhető forrásból fizették az első részletet.) A kormánypárti politikus szerint a főváros „elbénázta” az új buszok beszerzését, a szabálytalan tendereztetés miatt 200+300 millió forint bírság néz ki Budapestnek. Most tekintsünk el attól az apró tévedéstől, hogy a hatóság által vitatott közbeszerzések nem buszvásárlásra, hanem szolgáltatás megrendelésre vonatkoztak, de az már érdekesebb, hogy a Közbeszerzési Hatóság sem a tender kiírásakor, sem az eljárás alatt nem jelezte, hogy gondja van vele, csak utána bírságolt. A másik két jogorvoslati kérelem tétje együtt további 300 millió forint. A közbeszerzési rekordbírságoknak különös visszfényt adnak a NER-tenderek, amelyek szinte teljesen kizárják a versenyt, ám elmarasztaló határozatok, különösen komoly bírsággal tetézve ritkán adódnak.

A buszok fele túl az optimális koron A BKV még mindig nem jutott a végére a 856 járműből álló buszflotta egy hete elrendelt sürgősségi tűzbiztonsági ellenőrzésének. A fékezett tempóra némi magyarázattal szolgál, hogy a járművek vizsgálata a kisebb utasforgalmú időszakokban történik. Így a menetrendek betartását ez nem befolyásolja, nem kell járat kimaradással számolni az utasoknak, viszont korlátozott a vizsgálatokra használható idő. A teljes autóbusz-állományra kiterjedő ellenőrzés a katasztrófavédelem és a fővárosi közlekedési cég szakértői közösen végzik. A vizsgálatok kiterjednek az elektromos és üzemanyagrendszerekre, a motortér állapotára, valamint a tűzoltó berendezések működőképességére is. A BKV a hét elején azzal hárította kérdéseinket, hogy ezekre csak a vizsgálat lezárulta után adhatnak választ, bár előre leszögezte, hogy az „eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, a tűzeseteknél semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg”, a BKV autóbuszai biztonságosak, minden autóbuszt ellenőriznek a napi üzembe állítás előtt és átesnek a heti rendszeres műszaki vizsgálaton, ráadásul automata tűzoltó berendezéssel felszereltek. Mégis kigyulladt egymás után két jármű két nap alatt, majd néhány nap múlva egy másik motortere kezdett füstölni, az egyik akkora lánggal égett, hogy még a szomszédos házfalra is átterjedt. Az érintett buszok közül kettő használtan vett, másutt már kiszuperált járgány volt, 24 éves Mercedes-Benz Citarok, amelyek egyenként 1,3-1,5 millió kilométer futottak eddig. A harmadik egy török gyártmányú Karsan Atak midibusz, amelyből már 2017-ben is kigyulladt kettő Budapesten. A teljesen kiégett helyett a BKV akkor kapott egy újat a gyártótól. Az autóbuszok optimális maximális életkora 10 év. Ehhez képest a főváros saját buszflottájának fele ennél régebbi gyártmány, csaknem harmada 15 évnél idősebb, míg 24 százaléka már 25 évnél régebb óra rója az utakat. A modernebb és a korosabb járművek a BKV-nál jellemzően vegyesen közlekednek a vonalakon annak érdekében, hogy minden területen elérthetők legyenek jobb minőségű szolgáltatást is biztosító autóbuszok. Így a BKV által kiszolgált BKK autóbuszvonalak bármelyikén előfordulnak újszerű és csereérett járművek.