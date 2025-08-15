A fővárosi kormányhivatal is átfogó vizsgálatot indít a kigyulladó BKV-buszok miatt

főváros;BKV-busz;kiégett busz;Budapest Főváros Kormányhivatala;műszaki ellenőrök;

2025-08-15 15:29:00 CEST

A fideszes Sára Botond főispán vezette hivatal – az utasok védelmére hivatkozva – meg sem várja a BKV belső vizsgálatának eredményét.

Átfogó vizsgálatot indít a kormányhivatal az utasok védelme érdekében – írja az MTI a Budapest Főváros Kormányhivatala pénteki közleménye alapján. Abban azt írták, hogy azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendeltek el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében, szerintük ugyanis aggasztó és elfogadhatatlan, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát. Hozzátették, a vizsgálatuk során kiemelt figyelmet fordítanak a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre, valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV-szakemberekre is.

A fideszes Sára Botond főispán vezette kormányhivatal intézkedése azért lehet furcsa, mert ahogy arról lapunk is beszámolt, miután két nap alatt három jármű gyulladt ki, a BKV csütörtök délután azonnali hatállyal teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán. Erre korábban Karácsony Gergely főpolgármester is felszólította a fővárosi társaságot. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője, egyben a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke ugyanakkor a kormányt hibáztatta, hogy Budapest útjain több mint 20 éves buszok is közlekednek, mert évekkel ezelőtt leállíttatták a főváros hitelből tervezett járműbeszerzéseit.

Mint ismert, szerdán az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán gyulladt ki egy busz, amelyről a lángok átterjedtek egy lakatlan ház homlokzatára is. Csütörtökön aztán a XI. kerületben az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél, később pedig a XII. kerületben az Alkotás utcában égett egy jármű. A BKV most azt írja, egyik balesetben sem sérült meg senki, az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg, ráadásul mindegyik busz rendszeresen átesik a napi üzembe állítás előtti ellenőrzéseken, valamint tűzbiztonsági szempontból heti rendszeres műszaki vizsgálaton is.

– „Ezek a sajnálatos esetek nem a BKV-buszok általános biztonságát tükrözik” – hangoztatta az idézett BKV közlemény. Most az azonnali teljes körű tűzbiztonsági ellenőrzés kiterjed az elektromos és üzemanyagrendszerekre, a motortér állapotára, valamint a tűzoltó berendezések működőképességére is. Az események pontos okait szakértők bevonásával folyamatban lévő vizsgálatok tárják fel.