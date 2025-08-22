Árverésen a Downtown Abbey relikviák

Maggie Smith;

Árverésre bocsátják a nagysikerű brit televíziós sorozat, a Downtown Abbey forgatási kellékeit. A befolyt összeget jótékony célra ajánlják fel - adta hírül a Guardian.

Jelmezek, bútorok és még egy autó is megvásárolható majd a 2015-ben véget ért Downtown Abbey televíziós sorozat forgatási kellékei közül. A tárgyak valóságos kincsek lehetnek az igazán elkötelezett gyűjtők számára, ugyanis árverésre kerül többek között a Violet Crawley-t, Grantham özvegy grófnőjét alakító Maggie Smith világhírű színésznő által, viselt ruha is. A Bonhams aukciósház által szervezett online jótékonysági árverésen ezen kívül a szervezők szerint Michelle Dockery színésznő Lady Mary Crawley szerepében viselt menyasszonyi ruhája előreláthatólag 3000 és 5000 font között cserélhet majd gazdát. Az autóért ennél persze borsosabb árat kell majd fizetni, az 1925-ös Sunbeam Saloon becsült eladási ára 25 000 és 35 000 font között mozog, többek között azért is, mert a fennmaradt mindössze 45 jármű egyik utolsó darabjának számít. A díszes ruhákon és a sorozatban csak ritkán látott járművön kívül a cselédszoba több jellegzetes darabja is megvásárolható lesz majd, többek között a komornyik egyenruhái, az ebédlőasztal és Mr. Carson híres ezüst zsebórája is. Sőt, az aukciósház birtokába jutott az első évad első epizódjának forgatókönyve is, amely Maggie Smith, Hugh Bonneville és Samantha Bond aláírásával valószínűleg körülbelül 600 és 800 font között fizethetnek majd az érdeklődők. Az árverés bevételét a Together for Short Lives nevű jótékonysági szervezetnek szánják, amely életveszélyes állapotban lévő gyermekeket és családjaikat támogatja.

A Downtown Abbey angol kosztümös dráma 2010-ben sugározta először az ITV. A készítők eredetileg három évadot terveztek a sorozattal, de a nem várt sikerre és a 12 milliós nézettségre való tekintettel végül hat évadot is megélt. A képzeletbeli angol nagybirtokon játszódó történet az arisztokrata Crawley család és szolgálói életét mutatja be. A mai napig a világ egyik legsikeresebb sorozataként tartják számon, 2019-ben film is készült belőle azonos címmel, Michael Engler rendezésében.