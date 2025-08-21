Valaki leparkolt egy lovat egy óbudai panelház elé

lovag;Óbuda;panelház;

Szokatlan nyerítésekre lettek figyelmesek a helyiek a lakótelepen.

Nagy nyerítésekre és egyéb, szokatlan hangokra lettek figyelmesek az óbudai panelvilág lakói a Szőlő utca és a Dévai Bíró Mátyás tér környékén szerda este: odaérve azt látták, hogy egy szép, megtermett ló álldogál kikötözve a panelház előtti fás részen, a templom mögött - erre a hvg.hu egy olvasója hívta fel a figyelmet.

A katasztrófavédelem megerősítette, hogy egy ló miatt riasztották őket este fél 12-kor a Dévai Bíró Mátyás térre, de közlésük szerint nem volt szükség beavatkozásra. A BRFK szintén arról tájékoztatott, hogy nem történt rendőri intézkedés. A lakók szerint a rendőrök kiérkeztek a helyszínre, megitatták az állatot, majd távoztak. Utána az állat még egész éjjel ott maradt kikötözve, amit a hvg.hu-nak megszólaló helyiek igencsak furcsálltak, hiszen - hívta fel a figyelmet egyikük - ha a ló kikötötte volna magát és mondjuk nekivág a négysávos Pacsirtamező utcának, abból akár súlyos baleset is történhetett volna.

A lap úgy értesült, hogy az állat nem a tűzijáték elől szabadult el, hanem egy nő szimplán lóval érkezett a környékre, s mivel Óbudán éjszakázott, le is parkolta ott, s reggelig ott is hagyta. Azóta már elhagyták a helyszínt.