Sulyok Tamás hivatala a 444-nek: „igen”. Sulyok Tamás hivatala a Telexnek: „nem”

rakétatámadás;Munkács;444.hu;Sulyok Tamás;Telex;orosz-ukrán háború;

2025-08-21 21:19:00 CEST

És akkor az újságíró kísérletet tesz annak megfejtésére, hogy most mi van.

Az Orbán-kormány szokásos sunnyogása mellett Sulyok Tamás Facebook-posztja tartja lázban a nyilvánosságot a Munkácsot ért orosz rakétatámadással kapcsolatban, nevezetesen, hogy a köztársasági elnök együttérzésének kinyilvánításakor előbb kiírta, hogy a rakétatámadást az oroszok követték el, majd kitörölte belőle az orosz szót és pechjére a szerkesztési előzményekben ez nyomon is követhető.

Pedig az államfő csak a fideszes módinak megfelelően járt el, hiszen Szijjártó Péter és Menczer Tamás is kínosan kerülte, hogy az ezzel foglalkozó bejegyzésében bármilyen módon megemlítse az oroszokat, illetve Munkácsot. Az ebből fakadó elégedetlenség aztán csakhamar meg is jelent a kommentszekciókban, többen Orbán Viktort is számon kérték, mire a miniszterelnök aztán bedobta a csavart, és nevén nevezte ami történt: orosz rakétatámadás érte a kárpátaljai Munkácsot.

A kormányfői poszttal szinte egyidőben a Sándor-palota is közölte indoklását, miszerint Sulyok Tamás azért törölte az orosz szót a posztjából, mert "hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést" várt az eset körülményeiről.

Mivel érzékelhetően zavar keletkezett az erőben, a 444 és a Telex külön-külön is megpróbálta megtudni, hogy akkor most le lehet-e írni a támadó ország nevét, vagy sem. Az államfői hivatal azonban nem könnyítette meg az érdeklődők dolgát.

A 444 megkérdezte tehát, hogy Sulyok Tamás mostanra megkapta-e a megerősítést, ki meri-e immár jelenteni, hogy orosz támadás történt? Az egyszavas válasz a következő volt:

„Igen.”

A Facebookon azonban azóta is a szerkesztett bejegyzés olvasható a támadásról, így adta magát a kérdés, hogy akkor most mi van. A Telex meg is kérdezte, hogy módosítanak-e ismét a bejegyzésen, jelezve az orosz felelősséget, mire ide is megérkezett az egyszavas válasz:

„Nem.”

Miután indoklást nem fűzött az államfői hivatal az egyszavas válaszokhoz, a megfejtésről mindennek fényében csak találgathatunk. Ezek alapján valami olyasmire juthatunk, hogy Sulyok Tamás immár ki meri jelenteni, hogy az oroszok mértek rakétacsapást Munkácsra. De nem jelenti ki.