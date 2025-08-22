baleset;közúti baleset;ütközés;halálos baleset;kisbusz;Nyírmihálydi;halálos közúti baleset;471-es út;

Képünk illusztráció.

Kisbusz és autó ütközött Nyírmihálydinál, ketten meghaltak és többen megsérültek

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A balesetben egy nő és egy férfi életét vesztette, hat férfit könnyebb, hármat súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. 

Ketten meghaltak és kilencen megsérültek a 471-es főúton a szabolcsi Nyírmihálydinál történt balesetben – közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) csütörtök este.

A helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztottak. A balesetben egy nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette, hat férfit könnyebb, hármat pedig súlyos sérülésekkel, stabil állapotban vittek kórházba a mentők.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság korábbi tájékoztatása szerint egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 471-es főúton Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A kisbuszban nyolc ember utazott, a nyíradonyi hivatásos és szakolyi önkormányzati tűzoltók két embert kiszabadítottak a személygépjárműből. A főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták.

A nyomozás érdekeire való tekintettel nem tudni, történt-e már gyanúsítotti kihallgatás. 