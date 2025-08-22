baleset;közúti baleset;ütközés;halálos baleset;kisbusz;Nyírmihálydi;halálos közúti baleset;471-es út;

2025-08-22 06:52:00 CEST

Kisbusz és autó ütközött Nyírmihálydinál, ketten meghaltak és többen megsérültek

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A balesetben egy nő és egy férfi életét vesztette, hat férfit könnyebb, hármat súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.