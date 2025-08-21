Közúti veszélyeztetés gyanúja miatt zajlik nyomozás Hadházy Ákos hatvanpusztai balesetével kapcsolatban

nyomozás;közúti veszélyeztetés;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2025-08-21 16:48:00 CEST

A nyomozás érdekeire való tekintettel nem tudni, történt-e már gyanúsítotti kihallgatás.

Közúti veszélyeztetés bűntette miatt nyomoznak azt követően, hogy valaki szándékosan belehajtott Hadházy Ákos autójába Hatvanpusztán - közölte lapunk megkeresésére a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Lapunk még tegnap kereste meg a hatóságokat, hogy megtudja, milyen bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás, illetve történt-e gyanúsítotti kihallgatás azt követően, hogy a független országgyűlési képviselő kedden arról számolt be: valaki – aki elmondása szerint a birtok biztonsági őre volt – oldalról belé hajtott. A politikus azt gyanította, hogy talán fel akarták borítani, végül azonban a biztonsági őr autója borult fel.

A rendőrség korábban arról tájékoztatta lapunkat, hogy kedden 16 óra után a Hatvanpusztára vezető bekötőúton történt közlekedési balesetről érkezett bejelentés a segélyhívón keresztül. Az első válaszban azonban nem tértek ki arra, milyen bűncselekmény gyanújával indult nyomozás, és történt-e gyanúsítotti kihallgatás, ezért ezt a két kérdést újra feltettük. A válasz csütörtök délután érkezett meg.

Azt nem tudni, hogy történt-e gyanúsítotti kihallgatás, mivel a nyomozás érdekeire való tekintettel a rendőrségnek nem áll módjában bővebb tájékoztatást adni.