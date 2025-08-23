Mexikói drogkartellek Ukrajnában: tudásért a frontvonalra

Mexikó;drón;drogkartellek;orosz-ukrán háború;

Aggódik a mexikói és ukrán titkosszolgálat is a hamis papírokkal a háborúba beszivárgó kábítószer-kereskedők miatt.

Az ukrán idegenlégióba jelentkező mexikói önkéntesek között felbukkantak olyanok, akik bűnszervezetekkel, köztük a hírhedt Los Zetas kartellel állnak kapcsolatban. Céljuk pedig magas szintű tüzérségi és drónismeret tökéletesítése saját céljaikra - írta az El Universal mexikói napilap a francia oknyomozó Intelligence Online-ra hivatkozva.

Az El Universal később a mexikói titkosszolgálat (CNI) figyelmeztetését is idézte, amely megerősíti, hogy a 2022-ben kitört orosz invázió idején létrehozott idegenlégióba beszivárogtak a drogkereskedők. Céljukban semmilyen ideológia vezérlet nincs, a jelentés szerint elsősorban a first-person view, vagyis FPV drónok kezelése érdekli őket.

Az FPV kamikaze drón olyan, mintha a működtető pilóta is ott lenne a felhők között. Rendkívül precíz és rugalmas, de komoly technikai kihívásokkal jár – mint a jelvesztés, interferencia. De pszichikai kihívásai is akadnak a komoly nyomás alatt végzett precíziós célzás.

Az FPV-technológia a háború egyik legfontosabb fegyverévé vált: olcsó, kereskedelmi forgalomban kapható eszközökből átalakított repülő szerkezetekről van szó, amelyeket kamerával és robbanóanyaggal szerelnek fel, egy VR-szemüveghez hasonló eszközön keresztül lehet irányítani őket. Az ukrán és orosz erők egyaránt ezerszám vetik be őket, hatékonyságuk pedig drámai mértékben alakította át a frontvonalat. Ez a fejlődés pedig láthatóan a narko-hadviselést is érdekli.

Az Intelligence Online információi szerint a mexikói titkosszolgálat figyelmeztette az Ukrán Biztonsági Szolgálatot (SZBU), és az El Universal beszámolója szerint a CNI riasztása után az SZBU vizsgálatot is indított.

Az említett jelentés kiemeli egy Águila-7 fedőnevű férfi esetét, aki 2024 márciusában érkezett Ukrajnába hamis salvadori útlevéllel, és a Harkivban állomásozó csapatok logisztikai részlegéhez csatlakozott még azelőtt, hogy befejezte volna kiképzését. Ez annak volt köszönhető, hogy a férfi „komoly” alaptudásról tett tanúbizonyságot kiképzők előtt. Később kiderült, hogy a mexikói hadsereg terroristaelhárításra és a szervezett bűnözés elleni harcra specializálódott különleges egységénél, a GAFE-nál (Cuerpo de Fuerzas Especiales de México) szolgált, ahol elit kiképzést kapott.

Mindez még nem lenne probléma, de Águila-7 dezertőr, aki - sok más volt GAFE-s katonaszökevényhez hasonlóan - csatlakozott a Los Zetas drogkartellhez.

A mexikói mellett kolumbiai kartell- és gerillaszervezet tagok is megjelentek az ukrán idegenlégióban, ők is hamis személyazonossággal, venezuelai vagy panamai útlevelekkel. Azért kezdett feltűnni jelenlétük az ukrán biztonsági szolgálatnak is, mert a jelentés szerint "megszállottan" érdeklődtek a drónok iránt, míg a többi eszköz szinte hidegen hagyta őket. „Jóhiszeműen fogadtuk az önkénteseket, de be kell lássuk, hogy Ukrajna az FPV taktikák globális elterjedésének egyik színtere lett. Egyesek azért jönnek ide, hogy megtanulják, hogyan lehet gyilkolni egy 400 dolláros drónnal, hogy aztán ezt a tudást eladják annak, aki a legtöbbet fizeti érte.” - mondta az Intelligence Online-nak az SZBU egyik tisztje.

A mexikói drogkartellek néhány éve kezdtek kísérletezni a pilóta nélküli technológiával. A Jalisco Nueva Generación kartell (CJNG) és a Sinaloa kartell több alkalommal is bevetett drónokat, hogy kézigránátokat vagy robbanószerkezeteket juttassanak el rendőri állásokra vagy rivális bandákra. A szerkezet hatótávolsága és pontossága azonban meg sem közelítette az FPV drónét, és a tudásuk sem volt meg egy komolyabb kezelésére, rengeteg civil áldozatot is szedtek. Az ukrajnai háború azonban a drónok tömeges, szervezett és halálosan hatékony bevetésének laboratóriuma lett. Itt meg lehet tanulni, hogyan lehet több száz eszközt összehangolni, hogyan kell áttörni a zavaró rendszereken, és miként lehet a legolcsóbb technológiából is precíziós fegyvert faragni. Ez a tudás az, amiért a mexikói bűnszervezetek tagjai hajlandóak beállni a frontvonalra.

AZ SBU is aggódik amiért a Légió soraiba beépült külföldiek egy része a saját országában működő bűnszervezetnek dolgozik. A kartellhez kötődő harcosok jelenléte az ukrán haderő biztonságát veszélyezteti, de ezen felül egy kvázi "háborús tapasztalat export" is létrejön. A kockázat tehát sokszoros: a mexikói szervezett bűnözés olyan fegyveres képességekre tehet szert, amelyek eddig csak államok kezében voltak.

„Az ukrajnai front lett az FPV drónok világlaboratóriuma, és ezt a kartellek is jól tudják”

– idézett a The War Zone egy európai hírszerző forrást, amelyet az El Universal is hivatkozott. „Ha ezek az emberek visszatérnek Mexikóba, a háború technológiája azonnal megjelenik a drogkartellek közötti összecsapásokban, és ez mindenkire nézve katasztrofális következményekkel járhat.”

Az ukrán háborúban jelenleg szinte minden seregtest alkalmaz FPV-drónokat, a tudás pedig gyorsan terjed az interneten, Telegram-csatornákon és online tréningeken. De az a fajta gyakorlati tapasztalat, amelyet a kartellek személyesen, a csatatéren szerezhetnek, sokkal többet ér, mint bármilyen online oktatás: éles helyzetben, halálos tét mellett tanulják meg a technikát.

A mexikói kormány egyelőre nem kommentálta részletesen a hírt, de a CNI figyelmeztetése egyértelmű: a kartellek új eszközhöz jutottak, és az ország amúgy is törékeny biztonsága tovább romolhat.

A múltban is volt példa arra, hogy a mexikói bűnszervezetek kapcsolatba léptek más latin-amerikai gerillákkal vagy nemzetközi fegyverkereskedő hálózatokkal. De egy háború más lépték: itt állami hadseregekről és NATO-szintű technológiákról beszélünk, amelyeket valós időben adaptálnak és tökéletesítenek.