Végsőkig feszíti a húrt Milorad Dodik, két népszavazás is veszélyeztetheti a Balkán békéjét

béke;Balkán;népszavazás;Milorad Dodik;Boszniai Szerb Köztársaság;

2025-08-23 20:24:00 CEST

Viktor Orban possibly likes this.

Szombaton döntött a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság parlamentje, október 25-én tartanak népszavazást arról, hogy elfogadják-e Milorad Dodik elnök eltávolítását, illetve a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit – derül ki az AFP hírügynökség híréből. A Banja Luka-i törvényhozás péntek éjjel tartott rendkívüli ülést a politikus támogatására.

Bosznia-Hercegovinában a bíróság a múlt héten elutasította Milorad Dodik fellebbezését a szövetségi választási bizottság (CIK) határozata ellen, amely megfosztotta a politikust az elnöki mandátumától. A bírósági döntés alapján a politikus már hivatalosan nem tölti be az elnöki tisztséget, 15 napon belül vissza kell szolgáltatnia diplomata útlevelét is és a Szerb Köztársaság hatóságainak előrehozott elnökválasztást kell kiírniuk. Ennek ellenére Milorad Dodik egész Balkán békéjét veszélyezteti, az október 25-i népszavazáson kívül ugyanis akar egy másikat, amelyik már a Szerb Köztársaság Bosznia-Hercegovinából való kiválásáról szól. Milorad Dodik sem mandátumáról, sem diplomata útleveléről lemondani. Egy 36 500 konvertibilis márka (átszámítva mintegy 7,4 millió forint) összegű büntetést már kifizetett, de elnöki tisztségétől nem válik meg.

Az október 25-i népszavazáson több kérdés szerepel majd, így az, hogy a bosznia-hercegovinai szerbek elfogadják-e az 1995-ös daytoni békemegállapodás alapján létrehozott nemzetközi főképviselői hivatal döntéseit, a bosznia-hercegovinai bíróság ítéleteit, illetve a Milorad Dodikot az elnöki mandátumától megfosztó választási bizottság határozatát.

Az Európai Unió bosznia-hercegovinai képviselete egy kétrészes tweetben reagált a szombati Banja Luka-i döntésre, azt hangoztatva, a Milorad Dodikról szóló bírósági döntés végleges és kötelező érvényű, a jogállamiságot és az igazságszolgáltatás függetlenségét sérti, ha népszavazásra bocsátják.

Amint arról lapunk is beszámolt, Bosznia-Hercegovina központi választási bizottsága augusztus 6-án, a korábbi bírósági döntés nyomán, ami hat évre eltiltotta minden köztisztség viselésétől, érvénytelenítette Milorad Dodik mandátumát. A szeparatista politikus fellebbezett. A bosznia-hercegovinai legfelsőbb bíróság azonban hétfőn elutasította a keresetet, helyben hagyva az eredeti döntést. Dodikot az augusztus eleji ítélet kihirdetése másnapján a Karmelitában fogadta Orbán Viktor, és Szijjártó Péter külügyminiszter is arról beszélt, hogy a bosznia-hercegovinai szerbek elnöke politikai boszorkányüldözés áldozata.