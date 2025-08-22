Az Orbán-kormány tovább szigorított a plázastopon

kereskedelem;üzletek;plázastop;

2025-08-22 20:59:00 CEST

400 négyzetméter felett rendeltetésmódosítási engedély kell.

Megjelent a plázastop szigorítását tartalmazó kormányrendelet – vette észre a hvg.hu a Magyar Közlönyben

Az új előírás szerint rendeltetésmódosítási engedély szükséges minden olyan kereskedelmi épület esetében, ahol az árusítótér meghaladja a 400 négyzetmétert, amennyiben azt napi fogyasztási cikkeket árusító üzletként kívánják működtetni. A szabály nemcsak az új beruházásokra vonatkozik, hanem tulajdonos- vagy üzemeltetőváltáskor is kötelező az engedély beszerzése, akkor is, ha a korábbi bérlő már rendelkezett ilyennel.

A rendelet értelmében még az árusítótér fizikai megosztása vagy elválasztása is engedélyköteles lehet, ha az így kialakított egység napi fogyasztási cikkeket kínál. A döntés gyakorlatilag jogszabályba foglalta a plázastop újabb szigorítását, amelyről korábban Lázár János építési miniszter és az Energiaügyi Minisztérium is beszélt.

Az indoklás szerint a cél a települések lakóinak védelme, a helyi közösségek érdekeinek figyelembevétele és a nagyméretű kereskedelmi központok ellenőrzött terjeszkedésének biztosítása.