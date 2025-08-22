„Ruszkik, haza!” – üzente magyarul az ukrán hadsereg Barátság kőolajvezeték elleni támadásért felelős kárpátaljai magyar parancsnoka

Szijjártó Péter;Orbán Viktor;Donald Trump;orosz-ukrán háború;Barátság olajvezeték;Barátság kőolajvezeték;

2025-08-22 17:37:00 CEST

Bródi Róbert, az ukrán drónflotta ungvári születésű vezetője anyanyelvén üzent, világossá téve, hogy folytatják a kőolajvezeték elleni támadásokat. Orbán Viktor ma nem zsarolt, csak hazudott.

„Az éjszaka kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-olajvezetéket az orosz-belorusz határnál; az előzetes felmérések alapján a magyar és szlovák irányú szállítások újfent legalább öt napra leállnak” – posztolta péntek reggel és délelőtt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Eddigi szokásaiktól eltérően a támadásról eredetileg maguk az ukránok tettek bejelentést. Csütörtök éjjel fél 11-kor a magyar nemzetiségű, ungvári magyar Robert Brovdi, vagyis Bródi Róbert, az ukrán hadsereg pilóta nélküli repülőgépes erői, az SZBSZ parancsnoka, a „Magyar Madarai” drónegység alapítója a Telegram-csatornáján filmfelvételt tett közzé a Barátság kőolajvezetéknek az ukrán és belarusz-határhoz közeli, oroszországi Unecsa településen lévő szivattyúállomása elleni bombázásáról. „Az Unecsa-finomító kapott a pofájára. Jöhet a javítás 48 órán belül. A fullánkot a 14. SZBSZ-dandár pilótái juttatták el a férgeknek. Az SZBSZ Madarak útja az orosz finomítók ellen folytatódik. És még valami, finomabban, személyesebben: Ruszkik, haza!” – írta Bródi Róbert, az utolsó két szót az ukrán szöveg után magyarul.

Bródi Róbert üzletember, az ukrán agrártőzsde korábbi vezetője. 2025. május 8-án Volodimir Zelenszkij elnöktől megkapta az Ukrajna hőse kitüntetést. Katonai hívójele az, hogy Magyar.

„Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen; egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba; de nem fog menni, mert mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük” – ismételte meg reggel az ügy kapcsán hangoztatott politikai szólamokat Szijjártó Péter. Ezekkel az elfogadhatatlan támadásokkal Ukrajna elsősorban nem Oroszországnak, hanem Magyarországnak és Szlovákiának árt – fűzte hozzá néhány órával később. A kulcsszerepű Barátság kőolajvezeték nélkül fizikailag megoldhatatlan az ország kőolajellátása. (Megjegyzendő: szakértők szerint ez nem igaz.) Bár idén januárban az Európai Bizottság írásban vállalt a tagállamok energiaellátó vezetékei elleni támadásokkal szembeni fellépést, mindhárom támadás után hallgattak - panaszolta, ezért pénteken egy, Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel együtt Kaja Kallas külügyi főképviselőnek és Dan Jorgensen energiaügyi biztosnak írt levélben szólították fel lépésekre az Európai Bizottságot annak érdekében, hogy Ukrajna ne támadja a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajvezetéket. „Jó lenne, ha Brüsszelben végre megértenék, hogy ők az Európai és nem az Ukrajnai Bizottság” – csillantotta meg levele végén sajátos humorát is a külgazdasági és külügyminiszter,. Később, már péntek délután arról is írt, hogy „egész nap forródróton voltak” a miniszterelnökkel, a legutóbbi ukrán támadás súlyosabb volt a korábbiaknál, az ukránok ugyanis a drónok mellett ezúttal rakétákat is használtak. Közlése szerint Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettes ígéretet tett, hogy a lehető leggyorsabban igyekeznek újjáépíteni a szállítási útvonalat, de ez az, ami legalább öt napig el fog tartani.

A fideszes politikus ezúttal nem „emlékeztette” az ukránokat a Magyarországról feléjük irányuló áram- és gázszállításokra. (Pénteken amúgy a hazánk villamosenergia-rendszerét irányító Mavir honlapja éppenséggel Ukrajnából Magyarországra irányuló áramszállításokról tanúskodott.) Annak ellenére nem, hogy Orbán Viktor korábban még világosabban zsarolni kezdett, mondván, „ha történne egy baleset és kidőlne egy oszlop, meg elszakad egy-két vezeték”, akkor Ukrajna megáll.

Természetesen Orbán Viktor pénteken is letette a névjegyét az ügyben. A miniszterelnök a Harcosok Klubja csoportban közzétette Donald Trumpnak a Barátság-ügyben írt panaszát és azt a választ is, amelyet azzal amerikai elnök írt kézzel, az által mindig szívesen használt kiemelő filccel. Hányattatásainkat ugyanakkor a kormányfőnek – abbéli szokásaihoz híven, amikor a másik fél nem feltétlen tájékozott mélyen a magyarországi viszonyokban – ismét sikerült egy tételes és hazugsággal habosítania, a levelében ugyanis azt állítja, hogy Magyarországnak és Szlovákiának nincs más módja nyersolajat importálni. Ezzel szemben a valóság az, hogy a horvát Omisalj kikötőjénél induló 47 éves Adria-vezetéken mindkét finomító hozzájut a tengeri szállítású kőolajfajtákhoz. A kormányfői állítás a vezeték áteresztőképességéről és szállítási díjáról a magyar és a horvát kormány, illetve az illetékes szakcégek közötti, ellentmondásos vitától függetlenül valótlan. Trump ugyanakkor az átverési kísérlethez és önmagához is hű választ kanyarított a levél alá, miszerint a hír nagyon dühíti, kérve „nagy barátját”, Orbán Viktort, hogy ezt tolmácsolja Szlovákiának is.

Bár a Molt arra kértük, hogy most, korábbi, egy mondatos válaszánál bővebben fejtse ki, miként tervezik a kiesés rövid- és hosszú távú pótlását, lényegében ugyanazt válaszolták, mint a vezeték orosz szakasza elleni utolsó, hétfői ukrán támadáskor: a térség ellátása továbbra is biztosított. Akkor a helyreállítás két napot vett igénybe.