Egy hónapra letartóztatják, elmegyógyintézetbe küldik Renner Erika zaklatóját

2025-08-22 19:58:00 CEST

A férfit emberölés előkészületével gyanúsítják.

Pénteken az ügyben eljáró nyomozati bíró helyt adott az ügyészségi indítványnak, és 30 napra elrendelte Renner Erika zaklatójának a letartóztatását – értesült a Népszava. A letartóztatást a Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) hajtják végre.

Mint ismert, a lúgos orvos, az ügyben 11 évre ítélt Bene Krisztián ártatlanságában mélyen hívő R. László évek óta zaklatja Renner Erikát. a legutóbb július 18-án engedték ki, ami után egy hónappal, augusztus 19-én megjelent Renner Erika lakása előtt, és hörögve azzal fenyegetőzött, hogy ha a legközelebb arra jár, akkor megöli a nőt. A rendőrök ezután nem sokkal elfogták, előállították, gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezik a letartóztatását. Az ügyben emberölés előkészülete miatt folyik nyomozás.

A férfit egyszer már járt az IMEI-ben, ahol egy elmeorvosi szakértői vizsgálat megállapította, hogy képtelen felismerni, hogy egy-egy tette milyen következményekkel jár. Ezt követően a Nyírő Gyula Kórházba került, ahonnan kiengedték. Egyébként annyira hisz Bene Krisztián ártatlanságában, hogy halálosan megfenyegette büntetőperben eljáró ügyészt is. Emiatt jogerősen felfüggesztett börtönre ítélték. Májusban a matematikus végzettségű férfi a közöttük folyamatban lévő polgári per májusi tárgyalásán Renner Erikára is rátámadt, ami után letartóztatták, az ügyész azonban július 18-án megszüntette ezt.

Korábban a férfit többször is meggyanúsították zaklatással, míg végre február 12-én elfogták, de nem kellett a börtönben maradnia, nyomkövetővel a lábán elhagyhatta a fogdát, igaz, a lakása elhagyását megtiltó bűnügyi felügyeletbe került. Ekkor azt követően fogták el, hogy odament a lakásához és gyalázkodó üzeneteket ragasztott az ajtajára. A bíróság elrendelte a Renner Erikától való távoltartást, és azt is, hogy ne tegyen közzé és ne osszon meg online tartalmakat a lúgos orvos áldozatával kapcsolatban.

Renner Erika zaklatójának az ügye akkora feltűnést keltett, hogy Vitályos Eszter kormányszóvivő is bedobta magát, mondván, a Digitális Polgári Köre egyeztetést kezdeményez. Ez akár jogszabályi változásokat is előre vetíthet, de úgy, hogy ami a végleges távoltartást illeti, közben Renner Erika maga is elért egyet.