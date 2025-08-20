Vitályos Eszter meglátta a lehetőséget Renner Erika esetében, a Digitális Polgári Köre bedobja magát

Egyeztetést kezdeményez a kormányszóvivő által alapított Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kör azt követően, hogy Renner Erikát életveszélyesen megfenyegette zaklatója.
Mint korábban hírt adtunk róla, R. László kedden a kora esti órákban csengetett fel a lúgos orbosként elhíresült Bene Krisztián áldozatához, Renner Erikához, akit a kaputelefonon keresztül halálosan megfenyegetett. A férfi azt mondta, hogy ha legközelebb arra jár, megöli. A 60 éves gyanúsítottat a rendőrök rövid időn belül elfogták, előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Először zaklatás miatt indult ellene eljárás, most azonban már emberölés előkészületével gyanúsítják. A férfi mindent tagadott. Korábban elmeorvosi szakértő állapította meg, hogy képtelen tettei következményeinek felismerésére.Emberölés előkészületével gyanúsítják Renner Erika zaklatóját
Vitályos Eszter Facebook-posztjában hangsúlyozta, elfogadhatatlan, ami Renner Erikával történt. Szerinte ez mindenki számára figyelmeztetés, hogy társadalmunkban nincs helye a nők elleni erőszaknak. Éppen ezért az általa alapított Digitális Polgári Kör egyeztetést kezdeményez, amelynek célja, hogy közösen alakítsanak ki olyan szabályokat, intézkedéseket és társadalmi normákat, amelyek további védelmet biztosítanak a nőknek. A Fidesz országgyűlési képviselője hozzátette: világossá kell tenni, hogy az erőszakra soha nincs mentség.Renner Erikát halálosan megfenyegette az egy hónapja szabadon engedett zaklatója
Vitályos Eszter némi fáziskéséssel dobja be magát ahhoz képest, hogy úgy tűnik, Renner Erikának sikerült elérnie jogszabályi változtatást Magyarországon, az ő érdeme legalábbis az a törvényjavaslat, amely szerint egy sértett az eljárás bármely szakaszában kezdeményezheti a távoltartást támadójával szemben a jogerős ítélet megszületéséig, azon túl a büntetés-végrehajtás alatt, de az elkövető szabadulását követő egy éven belül is. A távoltartás hatálya végleges.Itt a törvénymódosító javaslat, lehet végleges távoltartást kérni, szabadulása után a lúgos orvos soha többé nem közelíthetné meg az áldozatát
A törvényjavaslat megszületése előtt Tuzson Bence igazságügyi miniszter kétszer is egyeztetett Renner Erikával, a lúgos orvos áldozatának és ügyvédjének másodjára sikerült átvinnie, amit kértek.Renner Erika: Nem elég csak a törvényeket farigcsálni, fel kell állítani egy valódi áldozatvédelmi rendszert is
Ami a politikát illeti, korábban a Demokratikus Koalíció is próbált a maga céljaira használni Renner Erika esetét.Renner Erika megkért egy pártot, hogy ne használja politikai célokra az áldozatok sorsát