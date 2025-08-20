Vitályos Eszter meglátta a lehetőséget Renner Erika esetében, a Digitális Polgári Köre bedobja magát

áldozatvédelem;Renner Erika;Vitályos Eszter;Digitális Polgári Körök;

2025-08-20 19:10:00 CEST

A kormányszóvivő vezette Nők a bántalmazás ellen egyeztetést kezdeményez, így akár jogszabálymódosítások is jöhetnek. Ez némi fáziskésést jelent ahhoz képest, hogy úgy tűnik, maga Renner Erika már elért törvényi változást Magyarországon.

Egyeztetést kezdeményez a kormányszóvivő által alapított Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kör azt követően, hogy Renner Erikát életveszélyesen megfenyegette zaklatója.

Mint korábban hírt adtunk róla, R. László kedden a kora esti órákban csengetett fel a lúgos orbosként elhíresült Bene Krisztián áldozatához, Renner Erikához, akit a kaputelefonon keresztül halálosan megfenyegetett. A férfi azt mondta, hogy ha legközelebb arra jár, megöli. A 60 éves gyanúsítottat a rendőrök rövid időn belül elfogták, előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Először zaklatás miatt indult ellene eljárás, most azonban már emberölés előkészületével gyanúsítják. A férfi mindent tagadott. Korábban elmeorvosi szakértő állapította meg, hogy képtelen tettei következményeinek felismerésére.

Vitályos Eszter Facebook-posztjában hangsúlyozta, elfogadhatatlan, ami Renner Erikával történt. Szerinte ez mindenki számára figyelmeztetés, hogy társadalmunkban nincs helye a nők elleni erőszaknak. Éppen ezért az általa alapított Digitális Polgári Kör egyeztetést kezdeményez, amelynek célja, hogy közösen alakítsanak ki olyan szabályokat, intézkedéseket és társadalmi normákat, amelyek további védelmet biztosítanak a nőknek. A Fidesz országgyűlési képviselője hozzátette: világossá kell tenni, hogy az erőszakra soha nincs mentség.

Vitályos Eszter némi fáziskéséssel dobja be magát ahhoz képest, hogy úgy tűnik, Renner Erikának sikerült elérnie jogszabályi változtatást Magyarországon, az ő érdeme legalábbis az a törvényjavaslat, amely szerint egy sértett az eljárás bármely szakaszában kezdeményezheti a távoltartást támadójával szemben a jogerős ítélet megszületéséig, azon túl a büntetés-végrehajtás alatt, de az elkövető szabadulását követő egy éven belül is. A távoltartás hatálya végleges.

A törvényjavaslat megszületése előtt Tuzson Bence igazságügyi miniszter kétszer is egyeztetett Renner Erikával, a lúgos orvos áldozatának és ügyvédjének másodjára sikerült átvinnie, amit kértek.

Ami a politikát illeti, korábban a Demokratikus Koalíció is próbált a maga céljaira használni Renner Erika esetét.