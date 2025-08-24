Vasúti talpfák égnek Budapest IV. kerületében, hatalmas füstfelhő terjeng a főváros felett

Budapest;tűz;IV. kerület;

2025-08-24 15:45:00 CEST

A vasúti talpfák 500 négyzetméternyi területen kaptak lángra, a fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat.

Mintegy ötszáz négyzetméteren égnek vasúti talpfák a sínek mellett Budapest IV. kerületében – derül ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap délutáni közleményéből. E szerint a vasúti talpfák a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók hét vízsugárral körülhatárolták az égő területet, aztán három vízsugárral kezdték el oltani a lángokat. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A helyszínre indult több másik egység is.

Itt egy videó is a tűzről:

A tűzről elsőként olvasói fotók alapján a 24.hu számolt be. Eddig főleg Rákosrendezőn szerettek lángra kapni a vasúti talpfák, legalábbis az elmúlt években többször is megtették.