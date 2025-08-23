Letartóztatták azt a nagydorogi nőt, akit a kéthetes csecsemője meggyilkolásával gyanúsítanak

bíróság;letartóztatás;csecsemőgyilkosság;Nagydorog;

2025-08-23 16:36:00 CEST

A tárgyalást követően börtönbe vitték, ott várja a folytatást.

A bíróság letartóztatta azt a 25 éves nagydorogi nőt, akit a gyermeke megölésével gyanúsítanak – írja a police.hu.

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, augusztus 20-án egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított körözési eljárást a Paksi Rendőrkapitányság. A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. A délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. A bűncselekmény elkövetésével a gyermek 25 éves édesanyját gyanúsították meg a nyomozók. A rendőrök őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását, melyet augusztus 23-án a nyomozási bíró el is rendelt. A tárgyalást követően a nőt börtönbe vitték, ott várja a folytatást.