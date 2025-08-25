Nem egészen egy év alatt csaknem 660 millió forintot költöttek lakásra és irodára a magyar parlamenti képviselők

képviselők;

2025-08-25 08:00:00 CEST

Lakást a legtöbb pénzért a fideszes Jakab István, irodát a párbeszédes Szabó Rebeka bérel.

Nem egészen egy év alatt csaknem 660 milliót költöttek a képviselők lakás és irodabérlésre. A legtöbb képviselőnek az átlag bérleti díjat meghaladó összeget fizet havonta a lakásáért az államkassza – derült ki lapunk közérdekű adatigényléséből, amelyet az Országgyűlés sajtóirodájának küldtünk. A válaszok szerint 2024 augusztusától 2025 júniusáig csaknem 335 millió forintért béreltek lakást/ szállodai szobát az országgyűlési képviselők. Ugyanebben az időszakban irodabérlésre 322,8 milliót költöttek az államkasszából. Igaz, ez arányaiban kevesebb, mint a tavalyi cikkünkben hasonló időszakot felölelő költés, akkor ugyanis 2023 júniusától 2024 júniusáig közel 1 milliárd forintba kerültek a lakás és irodabérlések.

A képviselők alapfizetése jelenleg (2025. márciustól) kicsivel több mint 2 millió forint. Ha valaki bizottsági tag, annak már 2,4 millióra ugrik a fizetése, de ha már elnök is, az eléri a 3,4 milliót a parlament honlapján lévő táblázat szerint. Ezeken az összegeken túl jogosultak egyéb juttatásokra is. Lakást 700 733 forintig bérelhetnek havonta, míg irodára több, mint 2 millió a keret. Ezentúl az alkalmazottak költségét, továbbá mobilhasználat és üzemanyag költséget számolhatnak el a képviselők. Az alkalmazotti keret 6,6 millió.

Ami a lakásbérlést illeti, az ominózus időszakban 112 képviselő élt ezzel a lehetőséggel a 199-ből. A legtöbbet Jakab István fideszes képviselő költötte, 11 hónap alatt mintegy 5,9 millióért (havonta 534 ezerért) bérel egy 69 négyzetméteres budapesti ingatlant. A második Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője, 5,8 millióval (528 ezer havonta). Ezért az árért egy szintén 69 négyzetméteres budapesti lakásban rendezkedhetett be. A bronzérmes pedig Szászfalvi László szintén fideszes színekben, egy 83 négyzetméteres ingatlant bérel havi 511 ezer forintért. Erre összesen 2025 júniusáig 5,6 milliót költött az államkassza. A legszerényebb összeget Horváth László Dezső jelenlegi drogügyi kormánybiztos költötte, egy 36 négyzetméteres lakásért 2,11 milliót kellett fizetni a tárgyalt időszakban, vagyis havonta 192 ezret.

Egyébként átlagosan 350-450 ezer forint körül bérelnek lakást a képviselők. Ezek az összegek bőven meghaladják az átlagos lakásbérleti díjakat. Az Ingatlan.com 2025, júliusi adatai szerint a fővárosi kiadó lakások havi bérleti díja átlagosan 250 ezer forint körül volt. A portál összegzése szerint ez kerületenként persze eltérhet, a legdrágább a parlamentnek helyet adó V. kerület, ahol az átlag havi 317 ezer forint volt, míg a II. kerületben 259, az elsőben 289 ezer forint, a politikusok által kedvelt XII. kerületben pedig 256 ezret kértek egy hónapnyi lakhatásért.

Ami az irodabérlést illeti, 57 képviselő élt ezzel a jogával. A Fidesz képviselői 2022 legvégén egyhangúan lemondták az összes irodabérlési szerződést, ami mögött vélhetően az a jogszabály áll, miszerint ha a képviselők lemondanak valamely juttatásról (vagy annak egy részéről), annak összege a frakcióhoz vándorolhat, vagyis ezt a keretet innentől a frakció kapja, az irodákat meg a párton belül oldják meg. Egészen addig egyébként több helyiség állt a fideszesek rendelkezésére, mint a többi pártnak együttvéve.

Az irodabérlés aranyérmese egyébként a párbeszédes Szabó Rebeka, aki 16,8 milliót használt fel a keretéből egy 126,5 négyzetméteres irodára, ami a Párbeszéd székhelyén található. Őt követi a KDNP-s Földi László 11,6 millióval, igaz, ezt az összeget nem egy irodáért fizetni, hanem több városban is bérel Földi László. A harmadik helyezett a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa, Földi Judit 11,4 millióval, aki szintén több városban üzemeltet irodát.