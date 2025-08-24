Nagy Márton cáfolta, hogy távozna a posztjáról

cáfolat;Nagy Márton;Magyar Péter;

2025-08-24 16:23:00 CEST

Nemrég Magyar Péter ejtett el egy megjegyzést arról, hogy tudomása szerint Nagy Márton távozik.

Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás. Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok! - közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon, három zebraemoji kíséretében.

Előzőleg ugyanis a Tisza Párt elnöke arról beszélt a Magyar Hangnak, hogy úgy tudja, Nagy Márton hamarosan távozik a posztjáról.

A miniszter bejegyzése alatt a kommentszekcióban aztán csakhamar megjelent Magyar Péter is, aki egy röhögő emoji társaságában úgy reagált: „Majd pont te döntöd el”.