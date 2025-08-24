Nagy Márton cáfolta, hogy távozna a posztjáról

Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás. Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok! - közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon, három zebraemoji kíséretében.
Előzőleg ugyanis a Tisza Párt elnöke arról beszélt a Magyar Hangnak, hogy úgy tudja, Nagy Márton hamarosan távozik a posztjáról.
A miniszter bejegyzése alatt a kommentszekcióban aztán csakhamar megjelent Magyar Péter is, aki egy röhögő emoji társaságában úgy reagált: „Majd pont te döntöd el”.Magyar Péter úgy hallotta, hogy Nagy Márton nemsokára távozik